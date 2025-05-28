Искусственный интеллект против женщин на рынке труда — какие профессии рискуют исчезнуть

Женщины на работе в офисе. Фото: Pexels

В странах с развитой экономикой в ближайшие годы резко сократится количество женских профессий. Все из-за стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ), который уже сейчас вытесняет женщин с рынка труда Европы и Центральной Азии.

Об этом, как сообщает Euronews, говорится в новом совместном докладе Международной организации труда (МОТ) и польского института NASK, который подготовили для ООН.

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Так, аналитики обнаружили, что под автоматизацию ИИ значительно чаще подпадают рабочие места, на которых сейчас находятся женщины. Зато мужчины рискуют значительно меньше: потерять работу в результате автоматизации может только 3,5% работников.

Отмечается, что особенно глубокий гендерный дисбаланс наблюдается в Европе и Центральной Азии, где под угрозой автоматизации находятся 39% женских профессий, против 26% мужских. То есть развитие ИИ будет только усиливать гендерное неравенство на рынке труда. Так, в ближайшие годы потребность в человеческом ресурсе может исчезнуть в таких профессиях, как:

бухгалтер;

офисный работник;

оператор по разработке данных.

В случае внедрения ИИ функции этих работников, как правило, легче всего автоматизировать. Однако экономист МОТ Жанин Берг считает, что люди пока опережают ИИ благодаря таким навыкам, как:

критическое мышление;

принятие решений;

эмпатия;

живое межличностное взаимодействие.

Именно эти качества могут стать главным капиталом работников в будущем. Поэтому в Международной организации труда просят работодателей заблаговременно обращать внимание на изменения, которые надвигаются на рынок труда.

Им советуют создавать национальные стратегии защиты уязвимых категорий работников, инвестировать в обучение и переквалификацию, сформировать систему поддержки для тех, кто потеряет работу или потеряет часть. Особое внимание должно уделяться женщинам, которые занимаются рутинной работой, поскольку они находятся в зоне наивысшего риска.

Ранее мы рассказывали, что развитие ИИ обусловило повышенный интерес к одной из профессий в странах ЕС. Известно, какую работу не могут выполнять роботы.

Также напомним, что в Польше состоится реформа на рынке труда. Чаще отказывать в трудоустройстве будут иностранцам.