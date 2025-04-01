Забавный завтрак на 1 апреля - интересные идеи для детей и взрослых

Забавный завтрак на День смеха. Фото: Freepik

В День смеха поднимите настроение себе и своим близким необычным завтраком. Забавный завтрак на 1 апреля придаст не только сил, а подарит заряд позитива на весь день.

Интересными идеями завтраков для детей и взрослых поделились Fork and Beans.

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Портрет на тарелке

Удивите свою вторую половинку, воссоздав ее портрет на тарелке. Для первого варианта приготовьте яичницу из двух яиц, которая станет "лицом". Для бороды используйте кусок тостового хлеба. Сделайте "волосы" с помощью зелени, нос и язык из колбасы или ветчины, а глаза и уши - из оливок.

Портрет из яичницы и тоста. Фото: forkandbeans.com

Также воссоздать портер можно на тосте. Для этого кусочек хлеба смажьте любимой намазкой и так же украсьте с помощью ягод или овощей.

Тосты-"портреты". Фото: forkandbeans.com

Необычная каша

Даже обычную овсянку можно подать очень креативным способом. Например, украсить с помощью фруктов и орехов так, чтобы получилась сова или котик.

Креативная подача овсянки. Фото: forkandbeans.com

"Котик" на овсянке. Фото: forkandbeans.com

Веселые монстры

Для любителей утренних смузи тоже есть интересный вариант подачи. "Превратите" стакан с ярким напитком в космического монстра. Так завтрак станет не только полезным, но и веселым.

Креативная подача смузи. Фото: forkandbeans.com

Напомним, китайский омлет на пару "разорвал" TikTok, а готовится очень просто.

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