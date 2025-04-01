Кумедний сніданок на 1 квітня — цікаві ідеї для дітей та дорослих

Кумедний сніданок на День сміху. Фото: Freepik

У День сміху підніміть настрій собі та своїм близьким незвичним сніданком. Кумедний сніданок на 1 квітня надасть не лише сил, а подарує заряд позитиву на увесь день.

Цікавими ідеями сніданків для дітей та дорослих поділилися Fork and Beans.

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Портрет на тарілці

Здивуйте свою другу половинку, відтворивши її портрет на тарілці. Для першого варіанту приготуйте яєчню з двох яєць, яка стане "обличчям". Для бороди використайте шматок тостового хлібу. Зробить "волосся" за допомогою зелені, ніс та язик з ковбаси або шинки, а очі та вуха — з оливок.

Портрет з яєчні та тосту. Фото: forkandbeans.com

Також відтворити портер можна на тості. Для цього шматочок хліба змастіть улюбленою намазкою та так само прикрасьте за допомогою ягід чи овочів.

Тости-"портрети". Фото: forkandbeans.com

Незвична каша

Навіть звичайну вівсянку можна подати у дуже креативний спосіб. Наприклад, прикрасити за допомогою фруктів та горіхів так, щоб вийшла сова або котик.

Креативна подача вівсянки. Фото: forkandbeans.com

"Котик" на вівсянці. Фото: forkandbeans.com

Веселі монстри

Для любителів ранкових смузі теж є цікавий варіант подачі. "Перетворіть" стакан із яскравим напоєм на космічного монстра. Так сніданок стане не лише корисним, а й веселим.

Креативна подача смузі. Фото: forkandbeans.com

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