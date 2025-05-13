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Ужин с куриным филе за 10 минут — вкусно и сочно

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Дата публикации 13 мая 2025 22:07
Что приготовить из куриного филе — быстрый рецепт ужина
Ужин блюдо из куриного филе. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт рубленых котлеток из куриного филе должен быть под рукой у каждой хозяйки. Готовится всего за 10 минут и вкусный ужин на столе.

Рецептом поделилась Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • куриная грудка — 2 шт;
  • картофель — 2 шт;
  • лук — 1 шт;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • соль и перец по вкусу;
  • паприка — 1 ч. л;
  • сметана — 2 ст. л;
  • мука — 3 ст. л;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать мелкими кусочками и выложить в миску. К мясу добавить натертый сырой картофель и натертый лук, выжать чеснок через пресс.

Рублені котлети з курячого філе - рецепт
Приготовление фарша. Фото: smachnenke.com.ua

К смеси добавить соль, перец, паприку, яйца и сметану. Перемешать все до однородности. Постепенно ввести в фарш муку и снова перемешать.

На сковороде разогреть масло и выложить котлеты с помощью ложки. Обжарить котлеты на среднем огне под крышкой с обеих сторон до золотистости.

Котлети з курячого філе - вечеря за 10 хвилин
Обжаривание котлет. Фото: smachnenke.com.ua

После жарки выложить котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Котлети з курячого філе - швидкий рецепт
Готовые котлеты в готовом виде. Фото: smachnenke.com.ua

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Ужин рецепт курица котлеты куриное филе
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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