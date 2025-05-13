Что приготовить из куриного филе — быстрый рецепт ужина

Ужин с куриным филе за 10 минут — вкусно и сочно
Этот рецепт рубленых котлеток из куриного филе должен быть под рукой у каждой хозяйки. Готовится всего за 10 минут и вкусный ужин на столе.
Рецептом поделилась Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриная грудка — 2 шт;
- картофель — 2 шт;
- лук — 1 шт;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- соль и перец по вкусу;
- паприка — 1 ч. л;
- сметана — 2 ст. л;
- мука — 3 ст. л;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Куриное филе нарезать мелкими кусочками и выложить в миску. К мясу добавить натертый сырой картофель и натертый лук, выжать чеснок через пресс.
К смеси добавить соль, перец, паприку, яйца и сметану. Перемешать все до однородности. Постепенно ввести в фарш муку и снова перемешать.
На сковороде разогреть масло и выложить котлеты с помощью ложки. Обжарить котлеты на среднем огне под крышкой с обеих сторон до золотистости.
После жарки выложить котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
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