Что приготовить из куриного филе — быстрый рецепт ужина

Ужин блюдо из куриного филе. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт рубленых котлеток из куриного филе должен быть под рукой у каждой хозяйки. Готовится всего за 10 минут и вкусный ужин на столе.

Рецептом поделилась Smachnenke.

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Вам понадобится:

куриная грудка — 2 шт;

картофель — 2 шт;

лук — 1 шт;

чеснок — 1-2 зубчика;

соль и перец по вкусу;

паприка — 1 ч. л;

сметана — 2 ст. л;

мука — 3 ст. л;

масло для жарки.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать мелкими кусочками и выложить в миску. К мясу добавить натертый сырой картофель и натертый лук, выжать чеснок через пресс.

Приготовление фарша. Фото: smachnenke.com.ua

К смеси добавить соль, перец, паприку, яйца и сметану. Перемешать все до однородности. Постепенно ввести в фарш муку и снова перемешать.

На сковороде разогреть масло и выложить котлеты с помощью ложки. Обжарить котлеты на среднем огне под крышкой с обеих сторон до золотистости.

Обжаривание котлет. Фото: smachnenke.com.ua

После жарки выложить котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Готовые котлеты в готовом виде. Фото: smachnenke.com.ua

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