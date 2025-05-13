Що приготувати з курячого філе — швидкий рецепт вечері

Вечеря страва з курячого філе. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт рублених котлеток з курячого філе має бути під рукою в кожної господині. Готується усього за 10 хвилин і смачна вечеря на столі.

Рецептом поділилася Smachnenke.

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Вам знадобиться:

куряча грудка — 2 шт;

картопля — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 1-2 зубчики;

сіль та перець за смаком;

паприка — 1 ч. л.;

сметана — 2 ст. л.;

борошно — 3 ст. л.;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати дрібними шматочками та викласти у миску. До м'яса додати натерту сиру картоплю та натерту цибулю, вичавити часник через прес.

Приготування фаршу. Фото: smachnenke.com.ua

До суміші додати сіль, перець, паприку, яйця та сметану. Перемішати усе до однорідності. Поступово ввести до фаршу борошно та знову перемішати.

На пательні розігріти олію та викласти котлети за допомогою ложки. Обсмажити котлети на середньому вогні під кришкою з обох боків до золотавості.

Обсмажування котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Після смаження викласти котлети на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Готові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

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