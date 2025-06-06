Как вкусно приготовить тушеную капусту — совет

Тушеная капуста. Фото: Freepik

Тушеная капуста часто бывает на столе в украинских семьях. Она прекрасно подходит в качестве гарнира, а если добавить мясо или сосиски — получится отличное основное блюдо.

Но секрет, которым делится УНИАН, сделает ваше блюдо еще вкуснее.

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Как сделать тушеную капусту еще вкуснее

Чтобы сделать капусту действительно ароматной, нежной и насыщенной на вкус, воспользуйтесь простым лайфхаком.

Во время готовки добавьте четыре простых ингредиента — по одной чайной ложке томатной пасты, сахара, уксуса и сливочного масла. Именно эта комбинация сделает блюдо более сочным, сбалансирует кислинку и сладость.

Еще один важный совет — все специи, в частности соль, черный перец или душистый перец горошком, лучше добавлять в самом конце приготовления. Тогда аромат приправ не выветрится, и блюдо будет иметь более выразительный вкус. Благодаря этим простым приемам ваша тушеная капуста будет не просто вкусной — она станет настоящим кулинарным открытием.

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