Як смачно приготувати тушену капусту — порада

Тушена капуста буде смачніше в 10 разів — секрет в 4 інгредієнтах
Тушкована капуста часто буває на столі в українських родин. Вона чудово смакує як гарнір, а якщо додати м'ясо або сосиски — вийде чудова основна страва.
Але секрет, яким ділиться УНІАН, зробить вашу страву ще смачнішою.
Як зробити тушковану капусту ще смачнішою
Щоб зробити капусту дійсно ароматною, ніжною та насиченою на смак, скористайтеся простим лайфхаком.
Під час готування додайте чотири прості інгредієнти — по одній чайній ложці томатної пасти, цукру, оцту та вершкового масла. Саме ця комбінація зробить страву більш соковитою, збалансує кислинку та солодкість.
Ще одна важлива порада — усі спеції, зокрема сіль, чорний перець чи духмяний перець горошком, краще додавати в самому кінці приготування. Тоді аромат приправ не вивітриться, і страва матиме виразніший смак. Завдяки цим простим прийомам ваша тушкована капуста буде не просто смачною — вона стане справжнім кулінарним відкриттям.
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