Як смачно приготувати тушену капусту — порада

Тушкована капуста. Фото: Freepik

Тушкована капуста часто буває на столі в українських родин. Вона чудово смакує як гарнір, а якщо додати м'ясо або сосиски — вийде чудова основна страва.

Але секрет, яким ділиться УНІАН, зробить вашу страву ще смачнішою.

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Як зробити тушковану капусту ще смачнішою

Щоб зробити капусту дійсно ароматною, ніжною та насиченою на смак, скористайтеся простим лайфхаком.

Під час готування додайте чотири прості інгредієнти — по одній чайній ложці томатної пасти, цукру, оцту та вершкового масла. Саме ця комбінація зробить страву більш соковитою, збалансує кислинку та солодкість.

Ще одна важлива порада — усі спеції, зокрема сіль, чорний перець чи духмяний перець горошком, краще додавати в самому кінці приготування. Тоді аромат приправ не вивітриться, і страва матиме виразніший смак. Завдяки цим простим прийомам ваша тушкована капуста буде не просто смачною — вона стане справжнім кулінарним відкриттям.

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