Коли додавати зелень до страви — корисна порада

Зелень. Фото: Freepik

Запашна зелень здатна перетворити будь-яку страву на справжній витвір кулінарного мистецтва. Однак, щоб вона розкрилася на повну, важливо додати її в потрібний момент.

Новини.LIVE розповідають про важливий нюанс.

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Коли додавати зелень до страви

Професійні кухарі радять додавати зелень наприкінці приготування. Адже ароматичні речовини, колір і ніжний смак таких трав, як кріп, петрушка, кінза, базилік чи зелена цибуля, дуже чутливі до температури. Від тривалого нагрівання зелень втрачає яскравість, аромат і може набути "перевареного" присмаку.

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Для супів і соусів зелень краще класти вже після зняття з вогню або безпосередньо перед подачею. Це дозволяє теплу страви розкрити її аромат, не зруйнувавши структуру. У випадку з гарнірами, зелень додають за декілька хвилин до подачі — так вона встигає трохи прогрітися, не втрачаючи свіжості.

Також кухарі радять не завжди різати зелень ножем. Наприклад, кінзу або базилік краще рвати вручну, адже так зберігаються ефірні олії та аромат стає насиченішим. До того ж, подрібнення вручну додає страві затишного, домашнього вигляду.

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Раніше ми розповідали, як правильно мити зелень та овочі — у холодній чи у гарячій воді.

А також дізнайтеся, як правильно зберігати зелень на зиму, щоб вона не втрачала аромату.