Когда добавлять зелень в блюда - полезный совет

Зелень. Фото: Freepik

Душистая зелень способна превратить любое блюдо в настоящее произведение кулинарного искусства. Однако, чтобы она раскрылась на полную, важно добавить ее в нужный момент.

Новини.LIVE рассказывают о важном нюансе.

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Когда добавлять зелень в блюдо

Профессиональные повара советуют добавлять зелень в конце приготовления. Ведь ароматические вещества, цвет и нежный вкус таких трав, как укроп, петрушка, кинза, базилик или зеленый лук, очень чувствительны к температуре. От длительного нагревания зелень теряет яркость, аромат и может приобрести "переваренный" привкус.

Для супов и соусов зелень лучше класть уже после снятия с огня или непосредственно перед подачей. Это позволяет теплу блюда раскрыть ее аромат, не разрушив структуру. В случае с гарнирами, зелень добавляют за несколько минут до подачи — так она успевает немного прогреться, не теряя свежести.

Также повара советуют не всегда резать зелень ножом. Например, кинзу или базилик лучше рвать вручную, ведь так сохраняются эфирные масла и аромат становится насыщеннее. К тому же, измельчение вручную придает блюду уютный, домашний вид.

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