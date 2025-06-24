Домашний квас на 3 литра — простой рецепт

Квас. Фото: Freepik

Домашний квас — это не только вкусный, но и натуральный напиток, который прекрасно утоляет жажду летом. Благодаря этому простому рецепту вы легко приготовите целых три литра прохладительного напитка без лишних хлопот.

Рецептом делится Meta.

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Вам понадобится:

солодовый экстракт (можно заменить измельченным солодом) — 250 г;

хлебный жом или сухари — 100 г;

теплая кипяченая вода — 3 л;

сухие дрожжи — 20 г;

яблоко — 1 шт.;

мед — 100 г;

мята или изюм — по вкусу.

Способ приготовления

В большой банке или кастрюле соединить солод и жом. Залить их теплой водой (примерно 35-40 °C) и тщательно перемешать, чтобы солод полностью растворился.

Добавить сухие дрожжи, снова аккуратно перемешать и оставить смесь в теплом месте на ночь, чтобы начался процесс брожения. Утром должна появиться легкая пена.

После этого добавить мед или сахар, а также нарезанное яблоко или лимон. Для более интересного вкуса можно добавить немного мяты или несколько изюминок.

Накройте емкость марлей и оставьте в прохладном месте на 2-3 дня. Ежедневно перемешивайте деревянной ложкой.

Когда квас станет немного игристым и приобретет глубокий цвет, его нужно процедить через сито или марлю, разлить по бутылкам и охладить в холодильнике. Домашний квас хранится в холодильнике до 3-4 дней.

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