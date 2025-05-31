Як приготувати квас з бузини — рецепт

Квас із бузини — освіжаючий український напій
З приходом літа хочеться насолодитися освіжаючими напоями. Чудовий варіантом втамувати спрагу стане традиційний квас з бузини — він здивує своїм неперевершеним смаком, а готуєтсья простіше простого.
Рецептом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.
Вам знадобиться:
- суцвіття бузини — 20 шт.;
- вода — 5 л;
- цукор — 500 г;
- лимон — 1 шт.
Спосіб приготування
Для початку потрібно ретельно обтрусити суцвіття бузини, щоб прибрати зайвий бруд та комах, а також прибрати листя.
У велику каструлю вилити воду та додати цукор, довести усе до кипіння та варити до повного розчинення цукру. Зняти отриманий сироп з вогню та охолодити до температури приблизно 30 градусів.
Охолоджений сироп вилити у банку або іншу зручну ємність для напою. Додати суцвіття бузини та довільно нарізані шматочки лимону.
Банку накрити марлею або тканиною та залишити настоюватися 4-5 днів. Температура у приміщенні для настоювання має бути 18-26 градусів.
Після ферментації квас потрібно процідити та зберігати у холодильнику.
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