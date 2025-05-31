Як приготувати квас з бузини — рецепт

Приготування квасу з бузини. Фото: Freepik

З приходом літа хочеться насолодитися освіжаючими напоями. Чудовий варіантом втамувати спрагу стане традиційний квас з бузини — він здивує своїм неперевершеним смаком, а готуєтсья простіше простого.

Рецептом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.

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Вам знадобиться:

суцвіття бузини — 20 шт.;

вода — 5 л;

цукор — 500 г;

лимон — 1 шт.

Спосіб приготування

Для початку потрібно ретельно обтрусити суцвіття бузини, щоб прибрати зайвий бруд та комах, а також прибрати листя.

У велику каструлю вилити воду та додати цукор, довести усе до кипіння та варити до повного розчинення цукру. Зняти отриманий сироп з вогню та охолодити до температури приблизно 30 градусів.

Охолоджений сироп вилити у банку або іншу зручну ємність для напою. Додати суцвіття бузини та довільно нарізані шматочки лимону.

Банку накрити марлею або тканиною та залишити настоюватися 4-5 днів. Температура у приміщенні для настоювання має бути 18-26 градусів.

Після ферментації квас потрібно процідити та зберігати у холодильнику.

Квас з бузини. Фото: klopotenko.com

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