Как приготовить квас из бузины — рецепт

Квас из бузины — освежающий украинский напиток
С приходом лета хочется насладиться освежающими напитками. Отличный вариантом утолить жажду станет традиционный квас из бузины — он удивит своим непревзойденным вкусом, а готовится проще простого.
Рецептом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.
Вам понадобится:
- соцветия бузины — 20 шт;
- вода — 5 л;
- сахар — 500 г;
- лимон — 1 шт.
Способ приготовления
Для начала нужно тщательно отряхнуть соцветия бузины, чтобы убрать лишнюю грязь и насекомых, а также убрать листья.
В большую кастрюлю вылить воду и добавить сахар, довести все до кипения и варить до полного растворения сахара. Снять полученный сироп с огня и охладить до температуры примерно 30 градусов.
Охлажденный сироп вылить в банку или другую удобную емкость для напитка. Добавить соцветия бузины и произвольно нарезанные кусочки лимона.
Банку накрыть марлей или тканью и оставить настаиваться 4-5 дней. Температура в помещении для настаивания должна быть 18-26 градусов.
После ферментации квас нужно процедить и хранить в холодильнике.
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