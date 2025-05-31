Как приготовить квас из бузины — рецепт

Приготовление кваса из бузины. Фото: Freepik

С приходом лета хочется насладиться освежающими напитками. Отличный вариантом утолить жажду станет традиционный квас из бузины — он удивит своим непревзойденным вкусом, а готовится проще простого.

Рецептом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Вам понадобится:

соцветия бузины — 20 шт;

вода — 5 л;

сахар — 500 г;

лимон — 1 шт.

Способ приготовления

Для начала нужно тщательно отряхнуть соцветия бузины, чтобы убрать лишнюю грязь и насекомых, а также убрать листья.

В большую кастрюлю вылить воду и добавить сахар, довести все до кипения и варить до полного растворения сахара. Снять полученный сироп с огня и охладить до температуры примерно 30 градусов.

Охлажденный сироп вылить в банку или другую удобную емкость для напитка. Добавить соцветия бузины и произвольно нарезанные кусочки лимона.

Банку накрыть марлей или тканью и оставить настаиваться 4-5 дней. Температура в помещении для настаивания должна быть 18-26 градусов.

После ферментации квас нужно процедить и хранить в холодильнике.

Квас из бузины. Фото: klopotenko.com

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