Як позбутися кислоти у каві — корисна порада з содою

Кава. Фото: Freepik

Досвідчені кавомани звикли вдосконалювати смак цього напою вершками, цукром або спеціями, але є ще один неочевидний інгредієнт. Лише дрібка харчової соди може кардинально змінити ваш досвід.

Навіщо додавати її до кави розповіли thekitchn.com.

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Навіщо додавати соду до кави

Як відомо, кавові зерна — це кісточки ягід, тому напій з них має природну кислинку і легку солодкість. Якщо зерна якісні та правильно обсмажені, ця кислинка буде приємною та гармонійною. Однак у протилежному випадку, смак може стати надто різким і кислотним.

Саме тоді на допомогу приходить звичайна харчова сода. Як природний луг, вона здатна частково нейтралізувати надлишкову кислотність у каві. Це робить напій м'якшим і менш різким, особливо якщо використовується бюджетна або надто кисла кава. Сама сода не змінює смаку кави, але допомагає зробити його більш збалансованим.

Раніше ми розповідали, який інгредієнт зробить смак кави неперевершеним.

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