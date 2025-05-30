Как избавиться от кислоты в кофе - полезный совет с содой

Кофе. Фото: Freepik

Опытные кофеманы привыкли совершенствовать вкус этого напитка сливками, сахаром или специями, но есть еще один неочевидный ингредиент. Всего лишь щепотка пищевой соды может кардинально изменить ваш опыт.

Зачем добавлять ее в кофе рассказали thekitchn.com.

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Зачем добавлять соду в кофе

Как известно, кофейные зерна — это косточки ягод, поэтому напиток из них имеет естественную кислинку и легкую сладость. Если зерна качественные и правильно обжаренные, эта кислинка будет приятной и гармоничной. Однако в противном случае, вкус может стать слишком резким и кислотным.

Именно тогда на помощь приходит обычная пищевая сода. Как природная щелочь, она способна частично нейтрализовать избыточную кислотность в кофе. Это делает напиток более мягким и менее резким, особенно если используется бюджетный или слишком кислый кофе. Сама сода не меняет вкус кофе, но помогает сделать его более сбалансированным.

Ранее мы рассказывали, какой ингредиент сделает вкус кофе непревзойденным.

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