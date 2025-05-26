Як приготувати комбучу вдома — простий рецепт

Комбуча. Фото: Freepik

Комбуча стала одним із найпопулярніших холодних напоїв, а у супермаркетах можна зайти безліч варіантів — від класичної до фруктової. Натомість, ми пропонуємо приготувати комбучу вдома самостійно.

Рецептом ділиться "Шуба".

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Вам знадобиться:

чай чорний пакетований — 1 шт.;

цукор — 40 г;

вода — 500 г;

лимон — 1/2 шт.;

м'ята;

чайний гриб.

Спосіб приготування

Воду вилити до каструлі, додати чай та цукор. Довести усе до кипіння та проварити ще приблизно 2 хвилини. Після чого зняти каструлю з вогню та дати чаю охолонути до кімнатної температури.

Поки чай остигає, варто підготувати ємність для комбучі. Для цього банку або скляну пляшку потрібно простерилізувати в окропі.

Чайний пакетик дістати з каструлі та перелити вміст у підготовану тару. Обережно помістити у банку культуру чайного гриба.

Накрити ємність чистим рушником або марлею, закріпити її гумкою або ниткою. Банку поставити у сухе темне місце та залишити приблизно на тиждень.

У процесі ферментації бажано не перемішувати. Починаючи з п'ятого дня, можна спробувати напій — він має набути приємної кислинки.

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