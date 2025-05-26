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Освежающая комбуча — как приготовить напиток дома

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Дата публикации 26 мая 2025 18:51
Как приготовить комбучу дома — простой рецепт
Комбуча. Фото: Freepik

Комбуча стала одним из самых популярных холодных напитков, а в супермаркетах можно найти множество вариантов - от классической до фруктовой. Зато мы предлагаем приготовить комбучу дома самостоятельно.

Рецептом делится "Шуба".

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Вам понадобится:

  • чай черный пакетированный — 1 шт;
  • сахар — 40 г;
  • вода — 500 г;
  • лимон — 1/2 шт;
  • мята;
  • чайный гриб.

Способ приготовления

Воду вылить в кастрюлю, добавить чай и сахар. Довести все до кипения и проварить еще примерно 2 минуты. После чего снять кастрюлю с огня и дать чаю остыть до комнатной температуры.

Пока чай остывает, стоит подготовить емкость для комбучи. Для этого банку или стеклянную бутылку нужно простерилизовать в кипятке.

Чайный пакетик достать из кастрюли и перелить содержимое в подготовленную тару. Осторожно поместить в банку культуру чайного гриба.

Накрыть емкость чистым полотенцем или марлей, закрепить ее резинкой или ниткой. Банку поставить в сухое темное место и оставить примерно на неделю.

В процессе ферментации желательно не перемешивать. Начиная с пятого дня, можно попробовать напиток — он должен приобрести приятную кислинку.

Ранее мы рассказывали, как выбрать настоящий качественный чай в супермаркете.

А также узнайте, как сделать вкус кофе непревзойденным всего с 1 ингредиентом.

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Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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