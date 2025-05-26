Как приготовить комбучу дома — простой рецепт

Комбуча. Фото: Freepik

Комбуча стала одним из самых популярных холодных напитков, а в супермаркетах можно найти множество вариантов - от классической до фруктовой. Зато мы предлагаем приготовить комбучу дома самостоятельно.

Рецептом делится "Шуба".

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Вам понадобится:

чай черный пакетированный — 1 шт;

сахар — 40 г;

вода — 500 г;

лимон — 1/2 шт;

мята;

чайный гриб.

Способ приготовления

Воду вылить в кастрюлю, добавить чай и сахар. Довести все до кипения и проварить еще примерно 2 минуты. После чего снять кастрюлю с огня и дать чаю остыть до комнатной температуры.

Пока чай остывает, стоит подготовить емкость для комбучи. Для этого банку или стеклянную бутылку нужно простерилизовать в кипятке.

Чайный пакетик достать из кастрюли и перелить содержимое в подготовленную тару. Осторожно поместить в банку культуру чайного гриба.

Накрыть емкость чистым полотенцем или марлей, закрепить ее резинкой или ниткой. Банку поставить в сухое темное место и оставить примерно на неделю.

В процессе ферментации желательно не перемешивать. Начиная с пятого дня, можно попробовать напиток — он должен приобрести приятную кислинку.

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