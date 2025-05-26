Как приготовить комбучу дома — простой рецепт

Освежающая комбуча — как приготовить напиток дома
Комбуча стала одним из самых популярных холодных напитков, а в супермаркетах можно найти множество вариантов - от классической до фруктовой. Зато мы предлагаем приготовить комбучу дома самостоятельно.
Рецептом делится "Шуба".
Вам понадобится:
- чай черный пакетированный — 1 шт;
- сахар — 40 г;
- вода — 500 г;
- лимон — 1/2 шт;
- мята;
- чайный гриб.
Способ приготовления
Воду вылить в кастрюлю, добавить чай и сахар. Довести все до кипения и проварить еще примерно 2 минуты. После чего снять кастрюлю с огня и дать чаю остыть до комнатной температуры.
Пока чай остывает, стоит подготовить емкость для комбучи. Для этого банку или стеклянную бутылку нужно простерилизовать в кипятке.
Чайный пакетик достать из кастрюли и перелить содержимое в подготовленную тару. Осторожно поместить в банку культуру чайного гриба.
Накрыть емкость чистым полотенцем или марлей, закрепить ее резинкой или ниткой. Банку поставить в сухое темное место и оставить примерно на неделю.
В процессе ферментации желательно не перемешивать. Начиная с пятого дня, можно попробовать напиток — он должен приобрести приятную кислинку.
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