Як приготувати квас із квітів маку — рецепт

Маковий квас — освіжаючий напій від літньої спраги
Маковий квас — незвичний, але напрочуд освіжаючий напій, що ідеально втамовує спрагу в спекотні літні дні. Завдяки легкому горіховому присмаку маку та приємній кислинці, він стає смачною альтернативою традиційним напоям.
Рецептом поділилася блогерка Тетяна Шліхтенко.
Вам знадобиться:
- квіти дикого маку — 30 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- родзинки — 7-10 шт.;
- вода — 1 л.
Спосіб приготування
Пелюстки квітів дикого маку відділити від квітки та викласти у банку.
Додати до них родзинки, цукор, залити водою та ретельно перемішати.
Банку накрити марлею та залишити у темному місці приблизно на 3 дні, поки напій не перебродить та не набуде яскравого червоного відтінку. Готовий квас процідити та перелити у зручну ємність.
Раніше відомий італійський блогер розкрив секрет традиційного літнього коктейлю. А також ми розповідали, як приготувати пряний домашній лимонад з корицею.
Читайте Новини.LIVE!