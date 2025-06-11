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Головна Рецепти Маковий квас — освіжаючий напій від літньої спраги

Маковий квас — освіжаючий напій від літньої спраги

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 18:34
Як приготувати квас із квітів маку — рецепт
Напій. Фото: Freepik
Ключові моменти Спосіб приготування

Маковий квас — незвичний, але напрочуд освіжаючий напій, що ідеально втамовує спрагу в спекотні літні дні. Завдяки легкому горіховому присмаку маку та приємній кислинці, він стає смачною альтернативою традиційним напоям.

Рецептом поділилася блогерка Тетяна Шліхтенко.

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Вам знадобиться:

  • квіти дикого маку — 30 шт.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • родзинки — 7-10 шт.;
  • вода — 1 л.

Спосіб приготування

Пелюстки квітів дикого маку відділити від квітки та викласти у банку.

Додати до них родзинки, цукор, залити водою та ретельно перемішати.

Банку накрити марлею та залишити у темному місці приблизно на 3 дні, поки напій не перебродить та не набуде яскравого червоного відтінку. Готовий квас процідити та перелити у зручну ємність.

Раніше відомий італійський блогер розкрив секрет традиційного літнього коктейлю. А також ми розповідали, як приготувати пряний домашній лимонад з корицею.

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Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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