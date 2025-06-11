Як приготувати квас із квітів маку — рецепт

Напій. Фото: Freepik

Маковий квас — незвичний, але напрочуд освіжаючий напій, що ідеально втамовує спрагу в спекотні літні дні. Завдяки легкому горіховому присмаку маку та приємній кислинці, він стає смачною альтернативою традиційним напоям.

Рецептом поділилася блогерка Тетяна Шліхтенко.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

квіти дикого маку — 30 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

родзинки — 7-10 шт.;

вода — 1 л.

Спосіб приготування

Пелюстки квітів дикого маку відділити від квітки та викласти у банку.

Додати до них родзинки, цукор, залити водою та ретельно перемішати.

Банку накрити марлею та залишити у темному місці приблизно на 3 дні, поки напій не перебродить та не набуде яскравого червоного відтінку. Готовий квас процідити та перелити у зручну ємність.

Раніше відомий італійський блогер розкрив секрет традиційного літнього коктейлю. А також ми розповідали, як приготувати пряний домашній лимонад з корицею.