Коктейль сприц з полуницею — італійський рецепт

Полуничний сприц. Фото: скриншот

Щоб відчути атмосферу відпустки, зовсім не обов'язково вирушати до Італії. Можна просто приготувати освіжаючий напій — "Полуничний сприц", який дуже популярний на узбережжі Середземного моря.

Італієць Елпідіо Ді Франко поділився рецептом цього ароматного напою.

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Вам знадобиться:

Свіжа полуниця — 4-5 шт.;

Апельсиновий бітер — 50 мл;

Лайм — половина;

Просеко;

Лимонний тонік — 20-30 мл;

Лід.

Спосіб приготування

Полуницю нарізати на довільні шматочки та розчавити у келиху. Додати до неї побільше кубиків льоду.

У келих налити апельсиновий бітер та вичавити сік половинки лимона. Обережно перемішати.

Майже доверху долити до келиху охолоджене просеко та для більшої свіжості — лимонний тонік. Прикрасити бокал полуницею.

Коктейль "Полуничний сприц". Фото: скриншот

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