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Головна Рецепти Смак літа — італієць розкрив рецепт освіжаючого коктейлю

Смак літа — італієць розкрив рецепт освіжаючого коктейлю

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Дата публікації: 10 червня 2025 18:43
Коктейль сприц з полуницею — італійський рецепт
Полуничний сприц. Фото: скриншот

Щоб відчути атмосферу відпустки, зовсім не обов'язково вирушати до Італії. Можна просто приготувати освіжаючий напій — "Полуничний сприц", який дуже популярний на узбережжі Середземного моря.

Італієць Елпідіо Ді Франко поділився рецептом цього ароматного напою.

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Вам знадобиться:

  • Свіжа полуниця — 4-5 шт.;
  • Апельсиновий бітер — 50 мл;
  • Лайм — половина;
  • Просеко;
  • Лимонний тонік — 20-30 мл;
  • Лід.

Спосіб приготування

Полуницю нарізати на довільні шматочки та розчавити у келиху. Додати до неї побільше кубиків льоду.

У келих налити апельсиновий бітер та вичавити сік половинки лимона. Обережно перемішати.

Майже доверху долити до келиху охолоджене просеко та для більшої свіжості — лимонний тонік. Прикрасити бокал полуницею.

Полуничний сприц - рецепт
Коктейль "Полуничний сприц". Фото: скриншот

Раніше ми ділилися рецептом справжньої іспанської сангрії з полуницею та білим вином. А також пропонуємо приготувати ароматне домашнє шампанське з цвіту бузини.

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Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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