Коктейль сприц з полуницею — італійський рецепт

Смак літа — італієць розкрив рецепт освіжаючого коктейлю
Щоб відчути атмосферу відпустки, зовсім не обов'язково вирушати до Італії. Можна просто приготувати освіжаючий напій — "Полуничний сприц", який дуже популярний на узбережжі Середземного моря.
Італієць Елпідіо Ді Франко поділився рецептом цього ароматного напою.
Вам знадобиться:
- Свіжа полуниця — 4-5 шт.;
- Апельсиновий бітер — 50 мл;
- Лайм — половина;
- Просеко;
- Лимонний тонік — 20-30 мл;
- Лід.
Спосіб приготування
Полуницю нарізати на довільні шматочки та розчавити у келиху. Додати до неї побільше кубиків льоду.
У келих налити апельсиновий бітер та вичавити сік половинки лимона. Обережно перемішати.
Майже доверху долити до келиху охолоджене просеко та для більшої свіжості — лимонний тонік. Прикрасити бокал полуницею.
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