Як приготувати шампанське з цвіту бузини — рецепт

Шампанське з бузини. Фото: findingsilverpennies.com

Шампанське з бузини — це ароматний напій, який поєднує в собі легку ігристість та ніжний квітковий відтінок. Воно стане справжньою прикрасою святкового столу та нагадає про літні дні, навіть посеред зими.

Рецептом напою поділилася блогерка Тетяна Шліхтенко.

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Вам знадобиться (на 10 л шампанського):

суцвіття бузини — 20-25 шт.

цукор — 1 кг;

лимонна кислота — 20 г;

фільтрована вода.

Спосіб приготування

Суцвіття бузини очистити від шкідників та зайвого листя. Мити суцвіття не потрібно, щоб не втратити природні ферменти. Викласти квіти у 10-літрову банку, заповнену водою більш ніж на половину

Цукор розчинити у 1,5 літрах гарячої води та додати лимонну кислоту. Вилити отриманий сироп до банки з водою та суцвіттями. Нарити банку марлею та відправити у темне місце на 3 дні. Помішувати суміш потрібно щодня 2-3 рази.

Через три дні процідити рідину та розлити по пластиковим пляшкам. Рідина має займати не більше 3/4 пляшки. З ємності "здути" зайве повітря та закрити. Помістити пляшки у погреб або інше прохолодне місце на 3 місяці.

Коли пляшки надуються, це означає, що настій вже перетворився на квас. А за декілька місяців він стане смачним домашнім шампанським.

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