Як приготувати шампанське з цвіту бузини — рецепт

Шампанське з бузини — святковий напій зі смаком літа
Шампанське з бузини — це ароматний напій, який поєднує в собі легку ігристість та ніжний квітковий відтінок. Воно стане справжньою прикрасою святкового столу та нагадає про літні дні, навіть посеред зими.
Рецептом напою поділилася блогерка Тетяна Шліхтенко.
Вам знадобиться (на 10 л шампанського):
- суцвіття бузини — 20-25 шт.
- цукор — 1 кг;
- лимонна кислота — 20 г;
- фільтрована вода.
Спосіб приготування
Суцвіття бузини очистити від шкідників та зайвого листя. Мити суцвіття не потрібно, щоб не втратити природні ферменти. Викласти квіти у 10-літрову банку, заповнену водою більш ніж на половину
Цукор розчинити у 1,5 літрах гарячої води та додати лимонну кислоту. Вилити отриманий сироп до банки з водою та суцвіттями. Нарити банку марлею та відправити у темне місце на 3 дні. Помішувати суміш потрібно щодня 2-3 рази.
Через три дні процідити рідину та розлити по пластиковим пляшкам. Рідина має займати не більше 3/4 пляшки. З ємності "здути" зайве повітря та закрити. Помістити пляшки у погреб або інше прохолодне місце на 3 місяці.
Коли пляшки надуються, це означає, що настій вже перетворився на квас. А за декілька місяців він стане смачним домашнім шампанським.
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