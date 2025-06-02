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Головна Рецепти П'янка наливка з цвіту бузини — справжнє літо в пляшці

П'янка наливка з цвіту бузини — справжнє літо в пляшці

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Дата публікації: 2 червня 2025 18:33
Наливка з квітів бузини — покроковий рецепт
Наливка з цвіту бузини. Фото: instagram.com/zoryana_ivchenko

Запашний цвіт бузини є одним із справжніх символів літа. Можна не лише насолоджуватися ароматом, а й приготувати смачну наливку, яка збереже теплі спогади про сонячні дні навіть у холодну пору року.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Зоряна Івченко.

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Вам знадобиться:

  • горілка — 1 л;
  • бузина — 30 суцвіть;
  • цукор — 100 г;
  • лимон — 1 шт.;
  • вода — 100 мл.

Спосіб приготування

Суцвіття бузини ретельно обтрусити від залишків пилу та комах. Після чого відділити квіти від гілочок та викласти у банку. Додати цедру лимона та залити горілкою. Квіти втрамбувати так, щоб горілка повністю їх покривала.

Банку щільно закрити та прибрати у темне місце на 2 тижні. Через два тижні відтиснути вміст банки та процідити суміш у іншу ємність.

Цукор змішати з водою у сотейнику та на повільному вогні зварити сироп. Дати йому трохи охолонути та влити до настоянки. Залишити наливку дозрівати у закритій банці ще на 2 місяці.

Наливка з квітів бузини - рецепт
Готова наливка з квітів бузини. Фото: instagram.com/zoryana_ivchenko

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Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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