Наливка з квітів бузини — покроковий рецепт

П'янка наливка з цвіту бузини — справжнє літо в пляшці
Запашний цвіт бузини є одним із справжніх символів літа. Можна не лише насолоджуватися ароматом, а й приготувати смачну наливку, яка збереже теплі спогади про сонячні дні навіть у холодну пору року.
Рецептом поділилася кулінарна блогерка Зоряна Івченко.
Вам знадобиться:
- горілка — 1 л;
- бузина — 30 суцвіть;
- цукор — 100 г;
- лимон — 1 шт.;
- вода — 100 мл.
Спосіб приготування
Суцвіття бузини ретельно обтрусити від залишків пилу та комах. Після чого відділити квіти від гілочок та викласти у банку. Додати цедру лимона та залити горілкою. Квіти втрамбувати так, щоб горілка повністю їх покривала.
Банку щільно закрити та прибрати у темне місце на 2 тижні. Через два тижні відтиснути вміст банки та процідити суміш у іншу ємність.
Цукор змішати з водою у сотейнику та на повільному вогні зварити сироп. Дати йому трохи охолонути та влити до настоянки. Залишити наливку дозрівати у закритій банці ще на 2 місяці.
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