Наливка з квітів бузини — покроковий рецепт

Наливка з цвіту бузини. Фото: instagram.com/zoryana_ivchenko

Запашний цвіт бузини є одним із справжніх символів літа. Можна не лише насолоджуватися ароматом, а й приготувати смачну наливку, яка збереже теплі спогади про сонячні дні навіть у холодну пору року.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Зоряна Івченко.

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Вам знадобиться:

горілка — 1 л;

бузина — 30 суцвіть;

цукор — 100 г;

лимон — 1 шт.;

вода — 100 мл.

Спосіб приготування

Суцвіття бузини ретельно обтрусити від залишків пилу та комах. Після чого відділити квіти від гілочок та викласти у банку. Додати цедру лимона та залити горілкою. Квіти втрамбувати так, щоб горілка повністю їх покривала.

Банку щільно закрити та прибрати у темне місце на 2 тижні. Через два тижні відтиснути вміст банки та процідити суміш у іншу ємність.

Цукор змішати з водою у сотейнику та на повільному вогні зварити сироп. Дати йому трохи охолонути та влити до настоянки. Залишити наливку дозрівати у закритій банці ще на 2 місяці.

Готова наливка з квітів бузини. Фото: instagram.com/zoryana_ivchenko

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