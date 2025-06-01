Кава по-іспанськи Cafe con leche — як приготувати вдома

Ароматна кава по-іспанськи — кращий напій для бадьорого ранку
Іспанці знаються на задоволенні від життя — навіть ранкову каву вони готують по-особливому. Напій Cafe con leche у перекладі просто "кава з молоком", однак технологія приготування має свої секрети.
Рецептом ділиться Roasty Coffee.
Вам знадобиться:
- мелена кава — 9 г;
- вода — 30-50 мл;
- молоко — 30 мл;
- цукор за смаком.
Спосіб приготування
Для початку необхідно приготувати якісний еспресо. Для приготування у кавоварці знадобиться 30 мл води на 9 г кави, а для гейзерної — 50 мл на 9 г.
У сотейнику нагріти молоко до появи бульбашок, періодично помішуючи, щоб не утворилася плівка. Молоко має нагрітися, але не кипіти.
У чашку вилити еспресо та за смаком додати цукор. Влити гаряче молоко. Важливо зберігати пропорції — на 30 мл кави має бути 30 мл молока.
Раніше ми розповідали, навіщо до кави додають харчову соду.
А також дізнайтеся, який інгредієнт зроби смак кави незабутнім.
Читайте Новини.LIVE!