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Ароматна кава по-іспанськи — кращий напій для бадьорого ранку

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Дата публікації: 1 червня 2025 18:15
Кава по-іспанськи Cafe con leche — як приготувати вдома
Кава. Фото: Freepik

Іспанці знаються на задоволенні від життя — навіть ранкову каву вони готують по-особливому. Напій Cafe con leche у перекладі просто "кава з молоком", однак технологія приготування має свої секрети.

Рецептом ділиться Roasty Coffee.

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Вам знадобиться:

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  • мелена кава — 9 г;
  • вода — 30-50 мл;
  • молоко — 30 мл;
  • цукор за смаком.

Спосіб приготування

Для початку необхідно приготувати якісний еспресо. Для приготування у кавоварці знадобиться 30 мл води на 9 г кави, а для гейзерної — 50 мл на 9 г.

У сотейнику нагріти молоко до появи бульбашок, періодично помішуючи, щоб не утворилася плівка. Молоко має нагрітися, але не кипіти.

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У чашку вилити еспресо та за смаком додати цукор. Влити гаряче молоко. Важливо зберігати пропорції — на 30 мл кави має бути 30 мл молока.

Раніше ми розповідали, навіщо до кави додають харчову соду.

А також дізнайтеся, який інгредієнт зроби смак кави незабутнім.

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Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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