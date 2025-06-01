Кава по-іспанськи Cafe con leche — як приготувати вдома

Кава. Фото: Freepik

Іспанці знаються на задоволенні від життя — навіть ранкову каву вони готують по-особливому. Напій Cafe con leche у перекладі просто "кава з молоком", однак технологія приготування має свої секрети.

Рецептом ділиться Roasty Coffee.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

Реклама

мелена кава — 9 г;

вода — 30-50 мл;

молоко — 30 мл;

цукор за смаком.

Спосіб приготування

Для початку необхідно приготувати якісний еспресо. Для приготування у кавоварці знадобиться 30 мл води на 9 г кави, а для гейзерної — 50 мл на 9 г.

У сотейнику нагріти молоко до появи бульбашок, періодично помішуючи, щоб не утворилася плівка. Молоко має нагрітися, але не кипіти.

Реклама

У чашку вилити еспресо та за смаком додати цукор. Влити гаряче молоко. Важливо зберігати пропорції — на 30 мл кави має бути 30 мл молока.

Раніше ми розповідали, навіщо до кави додають харчову соду.

А також дізнайтеся, який інгредієнт зроби смак кави незабутнім.