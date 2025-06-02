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Пьянящая наливка из цвета бузины — настоящее лето в бутылке

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Дата публикации 2 июня 2025 18:33
Наливка из цветов бузины — пошаговый рецепт
Наливка из цвета бузины. Фото: instagram.com/zoryana_ivchenko

Душистый цвет бузины является одним из настоящих символов лета. Можно не только наслаждаться ароматом, но и приготовить вкусную наливку, которая сохранит теплые воспоминания о солнечных днях даже в холодное время года.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Зоряна Ивченко.

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Вам понадобится:

  • водка — 1 л;
  • бузина — 30 соцветий;
  • сахар — 100 г;
  • лимон — 1 шт;
  • вода — 100 мл.

Способ приготовления

Соцветия бузины тщательно отряхнуть от остатков пыли и насекомых. После чего отделить цветы от веточек и выложить в банку. Добавить цедру лимона и залить водкой. Цветы утрамбовать так, чтобы водка полностью их покрывала.

Банку плотно закрыть и убрать в темное место на 2 недели. Через две недели отжать содержимое банки и процедить смесь в другую емкость.

Сахар смешать с водой в сотейнике и на медленном огне сварить сироп. Дать ему немного остыть и влить в настойку. Оставить наливку созревать в закрытой банке еще на 2 месяца.

Наливка з квітів бузини - рецепт
Готовая наливка из цветов бузины. Фото: instagram.com/zoryana_ivchenko

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кофе по-испански для бодрого утра.

А также предлагаем рецепт освежающей комбучи, которую легко приготовить дома.

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Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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