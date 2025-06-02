Наливка из цветов бузины — пошаговый рецепт

Пьянящая наливка из цвета бузины — настоящее лето в бутылке
Душистый цвет бузины является одним из настоящих символов лета. Можно не только наслаждаться ароматом, но и приготовить вкусную наливку, которая сохранит теплые воспоминания о солнечных днях даже в холодное время года.
Рецептом поделилась кулинарный блогер Зоряна Ивченко.
Вам понадобится:
- водка — 1 л;
- бузина — 30 соцветий;
- сахар — 100 г;
- лимон — 1 шт;
- вода — 100 мл.
Способ приготовления
Соцветия бузины тщательно отряхнуть от остатков пыли и насекомых. После чего отделить цветы от веточек и выложить в банку. Добавить цедру лимона и залить водкой. Цветы утрамбовать так, чтобы водка полностью их покрывала.
Банку плотно закрыть и убрать в темное место на 2 недели. Через две недели отжать содержимое банки и процедить смесь в другую емкость.
Сахар смешать с водой в сотейнике и на медленном огне сварить сироп. Дать ему немного остыть и влить в настойку. Оставить наливку созревать в закрытой банке еще на 2 месяца.
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