Як приготувати трояндове вино — покроковий рецепт

Трояндове вино. Фото: Freepik

Трояндове вино — це не просто напій, а витончене поєднання аромату літа та легких квіткових нот. Воно зачаровує смаком, підкорює ніжністю та ідеально доповнює особливі моменти.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Тетяна Шліхтенко.

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Вам знадобиться:

пелюстки троянд — 100 г;

цукор — 300 г;

родзинки — 0,5 ст. л.;

лимонна кислота - 0,5 ст. л.;

вода — 1 л.

Спосіб приготування

Пелюстки троянди перебрати. Додати до них частину цукру та лимонну кислоту. Добре перетерти усе руками та викласти пелюстки до банки.

Пелюстки троянди з цукром. Фото: скриншот

Іншу частину цукру висипати до сотейника, додати воду та на повільному вогні зварити цукровий сироп. Охолодити його до кімнатної температури. Вилити охолоджений сироп до пелюсток та всипати родзинки. Долити чисту воду.

Приготування трояндового вина. Фото: скрнишот

Накрити банку марлею. Поставити банку в тепле місце на 2-3 дні та помішувати 3-4 рази на день.

Після цього зняти марлю та накрити банку спеціальною кришкою або гумовою рукавичкою. Поставити банку у більш прохолодне місце на місяць. Готове вино процідити та перелити у зручну тару.

Готове вино. Фото: скриншот

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