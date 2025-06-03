Как приготовить розовое вино — пошаговый рецепт

Ароматное розовое вино — напиток для настоящих гурманов
Розовое вино — это не просто напиток, а утонченное сочетание аромата лета и легких цветочных нот. Оно завораживает вкусом, покоряет нежностью и идеально дополняет особые моменты.
Рецептом поделилась кулинарный блогер Татьяна Шлихтенко.
Вам понадобится:
- лепестки роз — 100 г;
- сахар — 300 г;
- изюм — 0,5 ст. л;
- лимонная кислота — 0,5 ст. л;
- вода — 1 л.
Способ приготовления
Лепестки розы перебрать. Добавить к ним часть сахара и лимонную кислоту. Хорошо перетереть все руками и выложить лепестки в банку.
Остальную часть сахара высыпать в сотейник, добавить воду и на медленном огне сварить сахарный сироп. Охладить его до комнатной температуры. Вылить охлажденный сироп к лепесткам и всыпать изюм. Долить чистую воду.
Накрыть банку марлей. Поставить банку в теплое место на 2-3 дня и помешивать 3-4 раза в день.
После этого снять марлю и накрыть банку специальной крышкой или резиновой перчаткой. Поставить банку в более прохладное место на месяц. Готовое вино процедить и перелить в удобную тару.
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