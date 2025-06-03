Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Рецепты Ароматное розовое вино — напиток для настоящих гурманов

Ароматное розовое вино — напиток для настоящих гурманов

Ua en ru
Дата публикации 3 июня 2025 18:44
Как приготовить розовое вино — пошаговый рецепт
Розовое вино. Фото: Freepik

Розовое вино — это не просто напиток, а утонченное сочетание аромата лета и легких цветочных нот. Оно завораживает вкусом, покоряет нежностью и идеально дополняет особые моменты.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Татьяна Шлихтенко.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • лепестки роз — 100 г;
  • сахар — 300 г;
  • изюм — 0,5 ст. л;
  • лимонная кислота — 0,5 ст. л;
  • вода — 1 л.

Способ приготовления

Лепестки розы перебрать. Добавить к ним часть сахара и лимонную кислоту. Хорошо перетереть все руками и выложить лепестки в банку.

Трояндове вино - рецепт
Лепестки розы с сахаром. Фото: скриншот

Остальную часть сахара высыпать в сотейник, добавить воду и на медленном огне сварить сахарный сироп. Охладить его до комнатной температуры. Вылить охлажденный сироп к лепесткам и всыпать изюм. Долить чистую воду.

Як приготувати трояндове вино - рецепт
Приготовление розового вина. Фото: скрнишот

Накрыть банку марлей. Поставить банку в теплое место на 2-3 дня и помешивать 3-4 раза в день.

После этого снять марлю и накрыть банку специальной крышкой или резиновой перчаткой. Поставить банку в более прохладное место на месяц. Готовое вино процедить и перелить в удобную тару.

Трояндове вино - як приготувати
Готовое вино. Фото: скриншот

Ранее мы делились рецептом пьянящей наливки из цвета бузины, которая всегда будет напоминать о лете.

А также предлагаем приготовить освежающий бузиновый квас по традиционному рецепту.

алкоголь вино рецепт роза напиток
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /