Как приготовить шампанское из цвета бузины — рецепт

Шампанское из бузины. Фото: findingsilverpennies.com

Шампанское из бузины — это ароматный напиток, который сочетает в себе легкую игристость и нежный цветочный оттенок. Оно станет настоящим украшением праздничного стола и напомнит о летних днях, даже посреди зимы.

Рецептом напитка поделилась блогер Татьяна Шлихтенко.

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Вам понадобится (на 10 л шампанского):

соцветия бузины — 20-25 шт.

сахар — 1 кг;

лимонная кислота — 20 г;

фильтрованная вода.

Способ приготовления

Соцветия бузины очистить от вредителей и лишних листьев. Мыть соцветия не нужно, чтобы не потерять природные ферменты. Выложить цветы в 10-литровую банку, заполненную водой более чем на половину

Сахар растворить в 1,5 литрах горячей воды и добавить лимонную кислоту. Вылить полученный сироп в банку с водой и соцветиями. Накрыть банку марлей и отправить в темное место на 3 дня. Помешивать смесь нужно ежедневно 2-3 раза.

Через три дня процедить жидкость и разлить по пластиковым бутылкам. Жидкость должна занимать не более 3/4 бутылки. Из емкости "сдуть" лишний воздух и закрыть. Поместить бутылки в погреб или другое прохладное место на 3 месяца.

Когда бутылки надуются, это означает, что настой уже превратился в квас. А через несколько месяцев он станет вкусным домашним шампанским.

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