Сангрія з полуницею вдома — рецепт приготування

Освіжаюча полунична сангрія — смачніше, ніж в Іспанії
Освіжаюча та п'янка сангрія з полуницею стане ідеальним доповненням до спекотних літніх днів. Вона поєднує в собі легкість, фруктову свіжість і яскравий аромат.
Рецептом ділиться Shuba.
Вам знадобиться:
- Вино біле сухе — 750 мл;
- Коньяк — 60 мл;
- Сік апельсиновий — 30 мл;
- Апельсин — 1/2 шт.;
- М'ята — 20 г;
- Полуниця — 200 г.
Спосіб приготування
М'яту, полуницю та апельсин помити та обсушити. Полуницю порізати довільно, а апельсин — напівкільцями. Викласти усе у глечик та потовкти для того, щоб усі компоненти віддали свій смак та аромат.
До глечика вилити коньяк, апельсиновий сік та біле вино. Ретельно усе перемішати та поставити у холодильник на 6-8 годин. Смакувати краще в охолодженому вигляді.
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