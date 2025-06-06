Сангрія з полуницею вдома — рецепт приготування

Сангрія з полуницею. Фото: Freepik

Освіжаюча та п'янка сангрія з полуницею стане ідеальним доповненням до спекотних літніх днів. Вона поєднує в собі легкість, фруктову свіжість і яскравий аромат.

Рецептом ділиться Shuba.

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Вам знадобиться:

Вино біле сухе — 750 мл;

Коньяк — 60 мл;

Сік апельсиновий — 30 мл;

Апельсин — 1/2 шт.;

М'ята — 20 г;

Полуниця — 200 г.

Спосіб приготування

М'яту, полуницю та апельсин помити та обсушити. Полуницю порізати довільно, а апельсин — напівкільцями. Викласти усе у глечик та потовкти для того, щоб усі компоненти віддали свій смак та аромат.

До глечика вилити коньяк, апельсиновий сік та біле вино. Ретельно усе перемішати та поставити у холодильник на 6-8 годин. Смакувати краще в охолодженому вигляді.

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