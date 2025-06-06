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Освежающая клубничная сангрия — вкуснее, чем в Испании

Ua en ru
Дата публикации 6 июня 2025 18:45
Сангрия с клубникой дома — рецепт приготовления
Сангрия с клубникой. Фото: Freepik

Освежающая и пьянящая сангрия с клубникой станет идеальным дополнением к жарким летним дням. Она сочетает в себе легкость, фруктовую свежесть и яркий аромат.

Рецептом делится Shuba.

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Вам понадобится:

  • Вино белое сухое — 750 мл;
  • Коньяк — 60 мл;
  • Сок апельсиновый — 30 мл;
  • Апельсин — 1/2 шт;
  • Мята — 20 г;
  • Клубника — 200 г.

Способ приготовления

Мяту, клубнику и апельсин помыть и обсушить. Клубнику порезать произвольно, а апельсин — полукольцами. Выложить все в кувшин и растолочь для того, чтобы все компоненты отдали свой вкус и аромат.

В кувшин вылить коньяк, апельсиновый сок и белое вино. Тщательно все перемешать и поставить в холодильник на 6-8 часов. Смаковать лучше в охлажденном виде.

Ранее мы делились рецептом ароматного шампанского из цвета бузины. А также приготовьте домашнее розовое вино с непревзойденным вкусом.

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Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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