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Главная Рецепты Вкус лета — итальянец раскрыл рецепт освежающего коктейля

Вкус лета — итальянец раскрыл рецепт освежающего коктейля

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 18:43
Коктейль сприц с клубникой — итальянский рецепт
Клубничный сприц. Фото: скриншот

Чтобы почувствовать атмосферу отпуска, совсем не обязательно отправляться в Италию. Можно просто приготовить освежающий напиток — "Клубничный сприц", который очень популярен на побережье Средиземного моря.

Итальянец Элпидио Ди Франко поделился рецептом этого ароматного напитка.

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Вам понадобится:

  • Свежая клубника — 4-5 шт;
  • Апельсиновый битер — 50 мл;
  • Лайм — половина;
  • Просекко;
  • Лимонный тоник — 20-30 мл;
  • Лед.

Способ приготовления

Клубнику нарезать на произвольные кусочки и раздавить в бокале. Добавить к ней побольше кубиков льда.

В бокал налить апельсиновый битер и выжать сок половинки лимона. Осторожно перемешать.

Почти доверху долить в бокал охлажденное просекко и для большей свежести - лимонный тоник. Украсить бокал клубникой.

Полуничний сприц - рецепт
Коктейль "Клубничный сприц". Фото: скриншот

Ранее мы делились рецептом настоящей испанской сангрии с клубникой и белым вином. А также предлагаем приготовить ароматное домашнее шампанское из цветов бузины.

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Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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