Коктейль сприц с клубникой — итальянский рецепт

Вкус лета — итальянец раскрыл рецепт освежающего коктейля
Чтобы почувствовать атмосферу отпуска, совсем не обязательно отправляться в Италию. Можно просто приготовить освежающий напиток — "Клубничный сприц", который очень популярен на побережье Средиземного моря.
Итальянец Элпидио Ди Франко поделился рецептом этого ароматного напитка.
Вам понадобится:
- Свежая клубника — 4-5 шт;
- Апельсиновый битер — 50 мл;
- Лайм — половина;
- Просекко;
- Лимонный тоник — 20-30 мл;
- Лед.
Способ приготовления
Клубнику нарезать на произвольные кусочки и раздавить в бокале. Добавить к ней побольше кубиков льда.
В бокал налить апельсиновый битер и выжать сок половинки лимона. Осторожно перемешать.
Почти доверху долить в бокал охлажденное просекко и для большей свежести - лимонный тоник. Украсить бокал клубникой.
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