Как приготовить квас из цветов мака — рецепт

Маковый квас — освежающий напиток от летней жажды
Маковый квас — необычный, но удивительно освежающий напиток, идеально утоляет жажду в жаркие летние дни. Благодаря легкому ореховому привкусу мака и приятной кислинке, он становится вкусной альтернативой традиционным напиткам.
Рецептом поделилась блогер Татьяна Шлихтенко.
Вам понадобится:
- цветы дикого мака — 30 шт;
- сахар — 2 ст. л;
- изюм — 7-10 шт;
- вода — 1 л.
Способ приготовления
Лепестки цветов дикого мака отделить от цветка и выложить в банку.
Добавить к ним изюм, сахар, залить водой и тщательно перемешать.
Банку накрыть марлей и оставить в темном месте примерно на 3 дня, пока напиток не перебродит и не приобретет яркий красный оттенок. Готовый квас процедить и перелить в удобную емкость.
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