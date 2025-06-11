Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рецепты Маковый квас — освежающий напиток от летней жажды

Маковый квас — освежающий напиток от летней жажды

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 18:34
Как приготовить квас из цветов мака — рецепт
Напиток. Фото: Freepik
Ключові моменти Способ приготовления

Маковый квас — необычный, но удивительно освежающий напиток, идеально утоляет жажду в жаркие летние дни. Благодаря легкому ореховому привкусу мака и приятной кислинке, он становится вкусной альтернативой традиционным напиткам.

Рецептом поделилась блогер Татьяна Шлихтенко.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • цветы дикого мака — 30 шт;
  • сахар — 2 ст. л;
  • изюм — 7-10 шт;
  • вода — 1 л.

Способ приготовления

Лепестки цветов дикого мака отделить от цветка и выложить в банку.

Добавить к ним изюм, сахар, залить водой и тщательно перемешать.

Банку накрыть марлей и оставить в темном месте примерно на 3 дня, пока напиток не перебродит и не приобретет яркий красный оттенок. Готовый квас процедить и перелить в удобную емкость.

Ранее известный итальянский блогер раскрыл секрет традиционного летнего коктейля. А также мы рассказывали, как приготовить пряный домашний лимонад с корицей.

цветы рецепт холодный напиток напиток квас
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации