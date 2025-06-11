Как приготовить квас из цветов мака — рецепт

Напиток. Фото: Freepik

Маковый квас — необычный, но удивительно освежающий напиток, идеально утоляет жажду в жаркие летние дни. Благодаря легкому ореховому привкусу мака и приятной кислинке, он становится вкусной альтернативой традиционным напиткам.

Рецептом поделилась блогер Татьяна Шлихтенко.

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Вам понадобится:

цветы дикого мака — 30 шт;

сахар — 2 ст. л;

изюм — 7-10 шт;

вода — 1 л.

Способ приготовления

Лепестки цветов дикого мака отделить от цветка и выложить в банку.

Добавить к ним изюм, сахар, залить водой и тщательно перемешать.

Банку накрыть марлей и оставить в темном месте примерно на 3 дня, пока напиток не перебродит и не приобретет яркий красный оттенок. Готовый квас процедить и перелить в удобную емкость.

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