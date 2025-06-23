Домашній квас з дріжджами — перевірений рецепт Євгена Клопотенка

Квас. Фото: klopotenko.com

У спекотні дні домашній квас на дріжджах — ідеальний освіжаючий напій з приємною кислинкою. Прості інгредієнти, доступна технологія й гарантований результат зроблять цей напій улюбленим.

Перевіреним рецептом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.

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Вам знадобиться:

Житній хліб — 400 г;

Цукор — 70 г;

Живі дріжджі — 2 г;

Вода — 2,5 л.

Спосіб приготування

Хліб нарізати кубиками приблизно 1,5 см. Підсушити їх на сухій пательні до скоринки.

Живі дріжджі покришити дрібними шматочками в окрему миску. Найкраще використовувати саме живі дріжджі, щоб квас був смачніше. Додати до них 100 мл води та 2 ст. л. цукру. Перемішати суміш до повного розчинення цукру.

Хліб викласти у банку, додати суміш з дріжджами, решту цукру та залишити чистою водою. Накрити банку щільною кришкою та залишити на 1-4 дні у теплому місці для бродіння.

Готовий квас процідити через марлю у зручну ємність. Зберігати у холодильнику до 10 днів.

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