Домашний квас с дрожжами — проверенный рецепт Евгения Клопотенко

Домашний квас на дрожжах — рецепт, который ищут все
В жаркие дни домашний квас на дрожжах — идеальный освежающий напиток с приятной кислинкой. Простые ингредиенты, доступная технология и гарантированный результат сделают этот напиток любимым.
Проверенным рецептом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.
Вам понадобится:
- ржаной хлеб — 400 г;
- сахар — 70 г;
- живые дрожжи — 2 г;
- вода — 2,5 л.
Способ приготовления
Хлеб нарезать кубиками примерно 1,5 см. Подсушить их на сухой сковороде до корочки.
Живые дрожжи покрошить мелкими кусочками в отдельную миску. Лучше всего использовать именно живые дрожжи, чтобы квас был вкуснее. Добавить к ним 100 мл воды и 2 ст. л. сахара. Перемешать смесь до полного растворения сахара.
Хлеб выложить в банку, добавить смесь с дрожжами, оставшийся сахар и залить чистой водой. Накрыть банку плотной крышкой и оставить на 1-4 дня в теплом месте для брожения.
Готовый квас процедить через марлю в удобную емкость. Хранить в холодильнике до 10 дней.
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