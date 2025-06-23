Домашний квас с дрожжами — проверенный рецепт Евгения Клопотенко

Квас. Фото: klopotenko.com

В жаркие дни домашний квас на дрожжах — идеальный освежающий напиток с приятной кислинкой. Простые ингредиенты, доступная технология и гарантированный результат сделают этот напиток любимым.

Проверенным рецептом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Вам понадобится:

ржаной хлеб — 400 г;

сахар — 70 г;

живые дрожжи — 2 г;

вода — 2,5 л.

Способ приготовления

Хлеб нарезать кубиками примерно 1,5 см. Подсушить их на сухой сковороде до корочки.

Живые дрожжи покрошить мелкими кусочками в отдельную миску. Лучше всего использовать именно живые дрожжи, чтобы квас был вкуснее. Добавить к ним 100 мл воды и 2 ст. л. сахара. Перемешать смесь до полного растворения сахара.

Хлеб выложить в банку, добавить смесь с дрожжами, оставшийся сахар и залить чистой водой. Накрыть банку плотной крышкой и оставить на 1-4 дня в теплом месте для брожения.

Готовый квас процедить через марлю в удобную емкость. Хранить в холодильнике до 10 дней.

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