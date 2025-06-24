Домашній квас на 3 літри — простий рецепт

Квас. Фото: Freepik

Домашній квас — це не лише смачний, а й натуральний напій, що чудово тамує спрагу влітку. Завдяки цьому простому рецепту ви легко приготуєте цілих три літри прохолодного напою без зайвого клопоту.

Рецептом ділиться Meta.

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Вам знадобиться:

солодовий екстракт (можна замінити подрібненим солодом) — 250 г;

хлібний жом або сухарі — 100 г;

тепла кип'ячена вода — 3 л;

сухі дріжджі — 20 г;

яблуко — 1 шт.;

мед — 100 г;

м'ята або родзинки — за смаком.

Спосіб приготування

У великій банці або каструлі з'єднати солод і жом. Залити їх теплою водою (приблизно 35-40 °C) і ретельно перемішати, щоб солод повністю розчинився.

Додати сухі дріжджі, знову акуратно перемішати та залишити суміш у теплому місці на ніч, щоб почався процес бродіння. Вранці має з'явитися легка піна.

Після цього додати мед або цукор, а також нарізане яблуко чи лимон. Для цікавішого смаку можна додати трохи м'яти або декілька родзинок.

Накрийте ємність марлею та залиште в прохолодному місці на 2–3 дні. Щодня перемішуйте дерев’яною ложкою.

Коли квас стане трохи ігристим і отримає глибокий колір, його потрібно процідити через сито або марлю, розлити по пляшках і охолодити у холодильнику. Домашній квас зберігається в холодильнику до 3-4 днів.

Раніше ми ділилися рецептом домашнього квасу з дріжджами від Євгена Клопотенка.

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