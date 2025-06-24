Домашній квас на 3 літри — простий рецепт

Три літри домашнього квасу без зусиль — перевірений рецепт
Домашній квас — це не лише смачний, а й натуральний напій, що чудово тамує спрагу влітку. Завдяки цьому простому рецепту ви легко приготуєте цілих три літри прохолодного напою без зайвого клопоту.
Рецептом ділиться Meta.
Вам знадобиться:
- солодовий екстракт (можна замінити подрібненим солодом) — 250 г;
- хлібний жом або сухарі — 100 г;
- тепла кип'ячена вода — 3 л;
- сухі дріжджі — 20 г;
- яблуко — 1 шт.;
- мед — 100 г;
- м'ята або родзинки — за смаком.
Спосіб приготування
У великій банці або каструлі з'єднати солод і жом. Залити їх теплою водою (приблизно 35-40 °C) і ретельно перемішати, щоб солод повністю розчинився.
Додати сухі дріжджі, знову акуратно перемішати та залишити суміш у теплому місці на ніч, щоб почався процес бродіння. Вранці має з'явитися легка піна.
Після цього додати мед або цукор, а також нарізане яблуко чи лимон. Для цікавішого смаку можна додати трохи м'яти або декілька родзинок.
Накрийте ємність марлею та залиште в прохолодному місці на 2–3 дні. Щодня перемішуйте дерев’яною ложкою.
Коли квас стане трохи ігристим і отримає глибокий колір, його потрібно процідити через сито або марлю, розлити по пляшках і охолодити у холодильнику. Домашній квас зберігається в холодильнику до 3-4 днів.
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