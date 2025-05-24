Перевернутый чизкейк с ТикТок — пошаговый рецепт

Перевернутый чизкейк. Фото: скриншот

Этот "перевернутый" чизкейк стал настоящим трендом в TikTok. Приготовьте популярный десерт и удивите своих родных не только нежным вкусом, но и необычной подачей.

Рецептом поделилась Valeriia Veligura.

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Вам понадобится:

Для ягодной начинки

ягоды — 200 г;

сахар — 15 г;

кукурузный крахмал — 10 г;

Для основы

песочное печенье — 300 г;

сливочное масло — 115 г;

Для начинки

крем-сыр — 300 г;

белый шоколад — 50 г;

сливки 33% — 150 мл;

сахарная пудра — 30-40 г;

ванильный экстракт — 1 ч. л.

@yummy.lera Такого чизкейка вы еще точно не готовили😍🍓⠀ ⠀ ⠀ Перевернутый чизкейк - это новый тренд в мире десертов! Готовится без выпекания и желатину👌🏼 ⠀ ⠀ ⠀ ИНГРЕДИЕНТЫ (на 2 формы диаметром 12 см или 1 большую форму диаметром 24 см): Для ягодной начинки: 200 г любых ягод ✅ 15 г сахара ✅ 10 г кукурузного крахмала ⠀ Для основы: ✅ 300 г песочного печенья ✅ 115 г сливочного масла ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Для начинки: ✅ 350 г крем-сыра ✅ 50 г белого шоколада ✅ 150 мл сливок 33% ✅ 30-40 г сахарной пудры ✅ 1 ч.л. ванильного экстракта ⠀ ГОТОВИМ: Ягодную начинку: Сахар сочетаем с крахмалом и добавляем к свежим или размороженных ягод. Варим на среднем огне до загустения и даем остыть. ⠀ Основу: Печенье измельчаем в блендере до состояния крошки. Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем. Кладем в разъемную форму и формируем бортики, а затем дно. Убираем в холодильник пока готовить начинку. ⠀ ⠀ Начинку: Крем-сыр, растопленный белый шоколад, сливки, пудру и ванильный экстракт взбиваем миксером до загустения. ⠀ Собираем десерт: В форму на основу из печенья кладем творожную массу формируя дно с бортиками. В центр добавляем ягодную начинку и "закрываем" творожной массой. Разравниваем, накрываем пленкой и убираем в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь. Подаем и наслаждаемся! Смачного😘 ⠀ ⠀ ⠀ #украинскийтикток #украина #вкусно #рецепт #рек #хочуврек ♬ Little Things - Adrián Berenguer

Способ приготовления

В сотейник высыпать свежие или замороженные ягоды, добавить к ним сахар и крахмал. Варить на среднем огне до загустения, после чего полностью охладить.

Для приготовления основы печенье измельчить до состояния крошки, добавить растопленное сливочное масло и перемешать. Выложить основу в разъемную форму диаметром 24 см (или две маленькие формы диаметром 12 см), сформировать дно и бортики. Поставить основу в холодильник.

Для начинки крем-сыр, сливки, сахарную пудру, ванильный экстракт и растопленный белый шоколад взбить миксером до загустения.

В основу из печенья выложить часть начинки из крем-сыра, сформировав ботики. В центр выложить охлажденную ягодку начинку и "закрыть" остатками крема. Разровнять массу, накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 3-4 часа для стабилизации.

При подаче перевернуть чизкейк на тарелку, осторожно снять разъемную форму и украсить по желанию.

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