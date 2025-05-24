Перевернутий чизкейк з ТікТок — покроковий рецепт

Перевернутий чизкейк. Фото: скриншот

Цей "перевернутий" чизкейк став справжнім трендом у TikTok. Приготуйте популярний десерт і здивуйте своїх рідних не лише ніжним смаком, а й незвичною подачею.

Рецептом поділилася Valeriia Veligura.

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Вам знадобиться:

Для ягідної начинки

ягоди — 200 г;

цукор — 15 г;

кукурудзяний крохмаль — 10 г;

Для основи

пісочне печиво — 300 г;

вершкове масло — 115 г;

Для начинки

крем-сир — 300 г;

білий шоколад — 50 г;

вершки 33% — 150 мл;

цукрова пудра — 30-40 г;

ванільний екстракт — 1 ч. л.

@yummy.lera Такого чизкейку ви ще точно не готували😍🍓⠀ ⠀ Перевернутий чизкейк - це новий тренд у світі десертів! Готується без випікання та желатину👌🏼 ⠀ ⠀ ІНГРЕДІЄНТИ (на 2 форми діаметром 12 см або 1 велику форму діаметром 24 см): Для ягідної начинки: ✅ 200 г будь-яких ягід ✅ 15 г цукру ✅ 10 г кукурудзяного крохмалю ⠀ Для основи: ✅ 300 г пісочного печива ✅ 115 г вершкового масла ⠀ ⠀ ⠀ Для начинки: ✅ 350 г крем-сиру ✅ 50 г білого шоколаду ✅ 150 мл вершків 33% ✅ 30-40 г цукрової пудри ✅ 1 ч.л. ванільного екстракту ⠀ ГОТУЄМО: Ягідну начинку: Цукор поєднуємо з крохмалем та додаємо до свіжих або розморожених ягід. Варимо на середньому вогні до загущення та даємо охолонути. ⠀ Основу: Печиво подрібнюємо у блендері до стану крихти. Додаємо розтоплене вершкове масло і перемішуємо. Кладемо у розʼємну форму і формуємо бортики, а потім дно. Прибираємо у холодильник поки готуватимемо начинку. ⠀ ⠀ Начинку: Крем-сир, розтоплений білий шоколад, вершки, пудру та ванільний екстракт збиваємо міксером до загущення. ⠀ Збираємо десерт: У форму на основу з печива кладемо сирну масу формуючи дно з бортиками. В центр додаємо ягідну начинку і "закриваємо" сирною масою. Розрівнюємо, накриваємо плівкою і прибираємо у холодильник на 3-4 год, а краще на ніч. Подаємо та насолоджуємося! Смачного😘 ⠀ ⠀ #українськийтікток #україна #смачно #рецепт #рек #хочуврек ♬ Little Things - Adrián Berenguer

Спосіб приготування

У сотейник висипати свіжі або заморожені ягоди, додати до них цукор та крохмаль. Варити на середньому вогні до загущення, після чого повністю охолодити.

Для приготування основи печиво подрібнити до стану крихти, додати розтоплене вершкове масло та перемішати. Викласти основу у роз'ємну форму діаметром 24 см (або дві маленькі форми діаметром 12 см), сформувати дно та бортики. Поставити основу у холодильник.

Для начинки крем-сир, вершки, цукрову пудру, ванільний екстракт та розтоплений білий шоколад збити міксером до загущення.

У основу з печива викласти частину начинки з крем-сиру, сформувавши ботики. У центр викласти охолоджену ягідку начинку та "закрити" залишками крему. Розрівняти масу, накрити плівкою та поставити у холодильник мінімум на 3-4 години для стабілізації.

При подачі перевернути чизкейк на тарілку, обережно зняти роз'ємну форму та прикрасити за бажанням.

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