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Главная Рецепты Торт "Пломбир" без выпечки — нежность и простота в приготовлении

Торт "Пломбир" без выпечки — нежность и простота в приготовлении

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Дата публикации 10 мая 2025 03:00
Домашний торт Пломбир без духовки и без выпечки — десерт нежного десерта
Торт "Пломбир". Фото: gospodynka.com.ua

Этот десерт легко заменит магазинные торты — нежный сметанный крем, хрустящая крошка и никакой мороки с выпечкой. Идеальный вариант к чаю или на праздник.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • печенье песочное — 300 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • сахар ванильный — 5 г;
  • крахмал — 2 ст. л.;
  • сметана 20% — 500 мл.;
  • сливочное масло — 50 г.

Способ приготовления

Для крема в кастрюле с толстым дном смешать яйца, сахар, ванильный сахар и крахмал до однородности.

торт Пломбір без випічки, ніжність та простота в приготуванні
Яйца и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить сметану, перемешать венчиком и поставить на средний огонь. Варить, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Добавить сливочное масло и размешать до растворения. Охладить.

рецепт торта Пломбір без випічки, ніжність та простота в приготуванні
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Печенье измельчить в крошку с помощью блендера или скалки.

рецепт торта Пломбір без випічки
Крошка для коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (18 см) застелить ацетатной пленкой или пергаментом. Собирать торт, чередуя слои крошки и крема. Завершить слоем крошки.

простий рецепт торта Пломбір без випічки
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Оставить в холодильнике на 2-4 часа или лучше на ночь. Перед подачей украсить по желанию - кокосовой стружкой, шоколадом, ягодами или орехами.

простий рецепт смачного торта Пломбір без випічки
Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Ранее мы писали о нежном десерте из 500 мл молока за 5 мин — без муки, без выпечки.

Также советуем ознакомиться с рецептом десерта из 2-х ингредиентов за копейки, а вкус, как на миллион.

десерт торт рецепт крем для торта без выпечки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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