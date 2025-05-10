Домашний торт Пломбир без духовки и без выпечки — десерт нежного десерта

Торт "Пломбир". Фото: gospodynka.com.ua

Этот десерт легко заменит магазинные торты — нежный сметанный крем, хрустящая крошка и никакой мороки с выпечкой. Идеальный вариант к чаю или на праздник.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

печенье песочное — 300 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 150 г;

сахар ванильный — 5 г;

крахмал — 2 ст. л.;

сметана 20% — 500 мл.;

сливочное масло — 50 г.

Способ приготовления

Для крема в кастрюле с толстым дном смешать яйца, сахар, ванильный сахар и крахмал до однородности.

Яйца и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить сметану, перемешать венчиком и поставить на средний огонь. Варить, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Добавить сливочное масло и размешать до растворения. Охладить.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Печенье измельчить в крошку с помощью блендера или скалки.

Крошка для коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (18 см) застелить ацетатной пленкой или пергаментом. Собирать торт, чередуя слои крошки и крема. Завершить слоем крошки.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Оставить в холодильнике на 2-4 часа или лучше на ночь. Перед подачей украсить по желанию - кокосовой стружкой, шоколадом, ягодами или орехами.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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