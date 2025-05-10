Домашний торт Пломбир без духовки и без выпечки — десерт нежного десерта

Торт "Пломбир" без выпечки — нежность и простота в приготовлении
Этот десерт легко заменит магазинные торты — нежный сметанный крем, хрустящая крошка и никакой мороки с выпечкой. Идеальный вариант к чаю или на праздник.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- печенье песочное — 300 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 150 г;
- сахар ванильный — 5 г;
- крахмал — 2 ст. л.;
- сметана 20% — 500 мл.;
- сливочное масло — 50 г.
Способ приготовления
Для крема в кастрюле с толстым дном смешать яйца, сахар, ванильный сахар и крахмал до однородности.
Добавить сметану, перемешать венчиком и поставить на средний огонь. Варить, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Добавить сливочное масло и размешать до растворения. Охладить.
Печенье измельчить в крошку с помощью блендера или скалки.
Форму (18 см) застелить ацетатной пленкой или пергаментом. Собирать торт, чередуя слои крошки и крема. Завершить слоем крошки.
Оставить в холодильнике на 2-4 часа или лучше на ночь. Перед подачей украсить по желанию - кокосовой стружкой, шоколадом, ягодами или орехами.
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