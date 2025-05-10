Домашній торт Пломбір без духовки та без випічки — десерт ніжного десерту

Торт "Пломбір" без випічки — ніжність та простота в приготуванні
Цей десерт легко замінить магазинні торти — ніжний сметанний крем, хрустка крихта і жодної мороки з випічкою. Ідеальний варіант до чаю чи на свято.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- печиво пісочне — 300 г;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 150 г;
- цукор ванільний — 5 г;
- крохмаль — 2 ст. л.;
- сметана 20% — 500 мл.;
- вершкове масло — 50 г.
Спосіб приготування
Для крему в каструлі з товстим дном змішати яйця, цукор, ванільний цукор і крохмаль до однорідності.
Додати сметану, перемішати віничком і поставити на середній вогонь. Варити, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Додати вершкове масло й розмішати до розчинення. Охолодити.
Печиво подрібнити у крихту за допомогою блендера або качалки.
Форму (18 см) застелити ацетатною плівкою або пергаментом. Збирати торт, чергуючи шари крихти та крему. Завершити шаром крихти.
Залишити в холодильнику на 2–4 години або краще на ніч. Перед подачею прикрасити за бажанням — кокосовою стружкою, шоколадом, ягодами чи горіхами.
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