Домашній торт Пломбір без духовки та без випічки — десерт ніжного десерту

Торт "Пломбір". Фото: gospodynka.com.ua

Цей десерт легко замінить магазинні торти — ніжний сметанний крем, хрустка крихта і жодної мороки з випічкою. Ідеальний варіант до чаю чи на свято.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

печиво пісочне — 300 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 150 г;

цукор ванільний — 5 г;

крохмаль — 2 ст. л.;

сметана 20% — 500 мл.;

вершкове масло — 50 г.

Спосіб приготування

Для крему в каструлі з товстим дном змішати яйця, цукор, ванільний цукор і крохмаль до однорідності.

Яйця та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Додати сметану, перемішати віничком і поставити на середній вогонь. Варити, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Додати вершкове масло й розмішати до розчинення. Охолодити.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Печиво подрібнити у крихту за допомогою блендера або качалки.

Крихта для коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (18 см) застелити ацетатною плівкою або пергаментом. Збирати торт, чергуючи шари крихти та крему. Завершити шаром крихти.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Залишити в холодильнику на 2–4 години або краще на ніч. Перед подачею прикрасити за бажанням — кокосовою стружкою, шоколадом, ягодами чи горіхами.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Раніше ми писали про ніжний десерт з 500 мл молока за 5 хв — без борошна, без випічки.

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