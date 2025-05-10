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Торт "Пломбір" без випічки — ніжність та простота в приготуванні

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Дата публікації: 10 травня 2025 03:00
Домашній торт Пломбір без духовки та без випічки — десерт ніжного десерту
Торт "Пломбір". Фото: gospodynka.com.ua

Цей десерт легко замінить магазинні торти — ніжний сметанний крем, хрустка крихта і жодної мороки з випічкою. Ідеальний варіант до чаю чи на свято.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • печиво пісочне — 300 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • цукор ванільний — 5 г;
  • крохмаль — 2 ст. л.;
  • сметана 20% — 500 мл.;
  • вершкове масло — 50 г.

Спосіб приготування

Для крему в каструлі з товстим дном змішати яйця, цукор, ванільний цукор і крохмаль до однорідності.

торт Пломбір без випічки, ніжність та простота в приготуванні
Яйця та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Додати сметану, перемішати віничком і поставити на середній вогонь. Варити, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Додати вершкове масло й розмішати до розчинення. Охолодити.

рецепт торта Пломбір без випічки, ніжність та простота в приготуванні
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Печиво подрібнити у крихту за допомогою блендера або качалки.

рецепт торта Пломбір без випічки
Крихта для коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (18 см) застелити ацетатною плівкою або пергаментом. Збирати торт, чергуючи шари крихти та крему. Завершити шаром крихти.

простий рецепт торта Пломбір без випічки
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Залишити в холодильнику на 2–4 години або краще на ніч. Перед подачею прикрасити за бажанням — кокосовою стружкою, шоколадом, ягодами чи горіхами.

простий рецепт смачного торта Пломбір без випічки
Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Раніше ми писали про ніжний десерт з 500 мл молока за 5 хв — без борошна, без випічки. 

Також радимо ознайомитися з рецептом десерту з 2-х інгредієнтів за копійки, а смак, як на мільйон. 

десерт торт рецепт крем для торта без випічки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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