Тесто для вареников на кефире — рецепт Евгения Клопотенко

Вареники. Фото: Freepik

Секрет вкусных вареников — в удачном тесте, которое держит форму, не прилипает и не разваривается во время приготовления. Идеальное тесто должно быть эластичным, мягким и одновременно прочным.

Своим проверенным рецептом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Вам понадобится:

пшеничная мука — 300 г;

кефир — 200 мл;

сахар — 0,5 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

мука для подпила — 2 ст. л.

Способ приготовления

В большой миске соединить 300 г муки, соль, сахар и перемешать.

К сухим ингредиентам влить кефир комнатной температуры. Сначала перемешать все ложкой, а затем выложить тесто на посыпанную мукой поверхность и замесить вручную до однородной, эластичной консистенции. Важно хорошо вымешать тесто в течение 3-4 минут.

Готовое тесто сформировать в шар, завернуть его в пищевую пленку и оставить "отдохнуть" на 15-20 минут.

После того, как тесто "отдохнуло", раскатать его в большой пласт толщиной 2-3 мл и с помощью стакана выдавить из него кружочки. На каждый кружочек выложить любую начинку по вкусу.

Вареники опустить в кипящую воду и варить еще 2-3 минуты после того, как они всплывут на поверхность. Подавать со сливочным маслом или любимым соусом.

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