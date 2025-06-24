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Главная Рецепты Тесто для вареников от Клопотенко — не липнет и не разваривается

Тесто для вареников от Клопотенко — не липнет и не разваривается

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Дата публикации 24 июня 2025 22:07
Тесто для вареников на кефире — рецепт Евгения Клопотенко
Вареники. Фото: Freepik
Ключові моменти Способ приготовления

Секрет вкусных вареников — в удачном тесте, которое держит форму, не прилипает и не разваривается во время приготовления. Идеальное тесто должно быть эластичным, мягким и одновременно прочным.

Своим проверенным рецептом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Вам понадобится:

  • пшеничная мука — 300 г;
  • кефир — 200 мл;
  • сахар — 0,5 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • мука для подпила — 2 ст. л.

Способ приготовления

В большой миске соединить 300 г муки, соль, сахар и перемешать.

К сухим ингредиентам влить кефир комнатной температуры. Сначала перемешать все ложкой, а затем выложить тесто на посыпанную мукой поверхность и замесить вручную до однородной, эластичной консистенции. Важно хорошо вымешать тесто в течение 3-4 минут.

Готовое тесто сформировать в шар, завернуть его в пищевую пленку и оставить "отдохнуть" на 15-20 минут.

После того, как тесто "отдохнуло", раскатать его в большой пласт толщиной 2-3 мл и с помощью стакана выдавить из него кружочки. На каждый кружочек выложить любую начинку по вкусу.

Вареники опустить в кипящую воду и варить еще 2-3 минуты после того, как они всплывут на поверхность. Подавать со сливочным маслом или любимым соусом.

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Евгений Клопотенко рецепт вареники тесто кефир
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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