Тісто для вареників на кефірі — рецепт Євгена Клопотенка

Вареники. Фото: Freepik

Секрет смачних вареників — у вдалому тісті, яке тримає форму, не прилипає та не розварюється під час приготування. Ідеальне тісто повинне бути еластичним, м'яким і водночас міцним.

Своїм перевіреним рецептом поділився шф-кухар Євген Клопотенко.

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Вам знадобиться:

пшеничне борошно — 300 г;

кефір — 200 мл;

цукор — 0,5 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

борошно для підпилу — 2 ст. л.

Спосіб приготування

У великій мисці поєднати 300 г борошна, сіль, цукор та перемішати.

До сухих інгредієнтів влити кефір кімнатної температури. Спочатку перемішати усе ложкою, а потім викласти тісто на посипану борошном поверхню та замісити вручну до однорідної, еластичної консистенції. Важливо добре вимішати тісто протягом 3-4 хвилин.

Готове тісто сформувати в кулю, загорнути її в харчову плівку та залишити "відпочити" на 15-20 хвилин.

Після того як тісто "відпочило", розкачати його у великий пласт товщиною 2-3 мл та за допомогою склянки видавити з нього кружальця. На кожне кружельце викласти будь-яку начинку за смаком.

Вареники опустити у киплячу воду та варити ще 2-3 хвилини після того, як вони спливуть на поверхню. Подавати з вершковим маслом або улюбленим соусом.

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