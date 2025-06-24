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Головна Рецепти Тісто для вареників від Клопотенка — не липне та не розварюється

Тісто для вареників від Клопотенка — не липне та не розварюється

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Дата публікації: 24 червня 2025 22:07
Тісто для вареників на кефірі — рецепт Євгена Клопотенка
Вареники. Фото: Freepik
Ключові моменти Спосіб приготування

Секрет смачних вареників — у вдалому тісті, яке тримає форму, не прилипає та не розварюється під час приготування. Ідеальне тісто повинне бути еластичним, м'яким і водночас міцним.

Своїм перевіреним рецептом поділився шф-кухар Євген Клопотенко.

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Вам знадобиться:

  • пшеничне борошно — 300 г;
  • кефір — 200 мл;
  • цукор — 0,5 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • борошно для підпилу — 2 ст. л.

Спосіб приготування

У великій мисці поєднати 300 г борошна, сіль, цукор та перемішати.

До сухих інгредієнтів влити кефір кімнатної температури. Спочатку перемішати усе ложкою, а потім викласти тісто на посипану борошном поверхню та замісити вручну до однорідної, еластичної консистенції. Важливо добре вимішати тісто протягом 3-4 хвилин.

Готове тісто сформувати в кулю, загорнути її в харчову плівку та залишити "відпочити" на 15-20 хвилин.

Після того як тісто "відпочило", розкачати його у великий пласт товщиною 2-3 мл та за допомогою склянки видавити з нього кружальця. На кожне кружельце викласти будь-яку начинку за смаком. 

Вареники опустити у киплячу воду та варити ще 2-3 хвилини після того, як вони спливуть на поверхню. Подавати з вершковим маслом або улюбленим соусом.

Раніше ми розповідали перевірений рецепт тіста для чебуреків, щоб вони були хрусткі та повітряні.

А також пропонуємо рецепт пухкого тіста для пиріжків у духовці, яке вийде у всіх.

Євген Клопотенко рецепт вареники тісто кефір
Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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