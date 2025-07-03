Домашняя наливка из клубники на водке — рецепт

Сладкая наливка из клубники — простой рецепт пьянящего напитка
Клубничная наливка поражает насыщенным цветом, сладким ягодным ароматом и мягким пьянящим послевкусием. Такой напиток легко приготовить дома, нужно лишь немного времени, спелую клубнику и качественный алкоголь.
Рецептом делится lviv.media.
Вам понадобится:
- спелая клубника — 1 кг
- сахар — 500 г;
- водка или качественный спирт (40%) — 700 мл;
- стеклянная банка объемом 2-3 литра.
Способ приготовления
Клубнику тщательно перебрать от испорченных ягод, вымыть и осторожно убрать плодоножку. После чего выложить ягоды на бумажное полотенце и дать обсохнуть 15-20 минут.
Выложить клубнику в банку, пересыпая слои сахаром. Чтобы сахар равномерно распределился в банке, слегка встряхните ее. Накрыть банку плотной крышкой и оставить при комнатной температуре на 12-24 часа, чтобы клубника пустила достаточно сока.
Влить в клубнику водку — она должна полностью покрывать ягоды. Снова закрыть крышкой и поставить в темное прохладное место на 2-4 недели. Наливка должна стать насыщенно-красного цвета.
После этого готовый напиток процедить через марлю и разлить в удобную тару. Для лучшего вкуса можно оставить наливку созревать еще 1-2 недели.
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