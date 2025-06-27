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Головна Рецепти Ароматне вишневе вино — рецепт без спирту та горілки

Ароматне вишневе вино — рецепт без спирту та горілки

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 18:45
Домашнє вино з вишні — рецепт вишнівки без горілки та спирту
Вино з вишнею. Фото: Freepik
Ключові моменти Спосіб приготування

Вишневе вино з м'яким смаком та неперевершеним ароматом подарує справжні смак літа. А зробити цей вишуканий напій легко в домашніх умовах і без використання домішок.

Рецептом ділиться Shuba.

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Вам знадобиться:

  • вишня — 2,4 кг;
  • цукор — 400 г.

Спосіб приготування

Вишні перебрати та очистити від плодоніжки. Скласти ягоди у трилітрову банку та пересипати цукром.

На банку одягнути спеціальну кришку або резинову рукавичку (щоб рукавичка не луснула зробити у ній маленькі проколи). Поставити вишнівку настоюватися у тепле місце на 30 днів. Як тільки рукавичка здується та припинить підніматися — напій можна вважати готовим.

Готове вино процідити через марлю та розлити у зручну тару. Зберігати у холодильнику.

Раніше ми розповідали рецепт вишуканої домашньої наливки з шовковиці.

А також пропонуємо спробувати смачну та освіжаючу сангрію на білому вині з полуницею.

алкоголь вино напої рецепт вишня
Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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