Домашнє вино з вишні — рецепт вишнівки без горілки та спирту

Ароматне вишневе вино — рецепт без спирту та горілки
Вишневе вино з м'яким смаком та неперевершеним ароматом подарує справжні смак літа. А зробити цей вишуканий напій легко в домашніх умовах і без використання домішок.
Рецептом ділиться Shuba.
Вам знадобиться:
- вишня — 2,4 кг;
- цукор — 400 г.
Спосіб приготування
Вишні перебрати та очистити від плодоніжки. Скласти ягоди у трилітрову банку та пересипати цукром.
На банку одягнути спеціальну кришку або резинову рукавичку (щоб рукавичка не луснула зробити у ній маленькі проколи). Поставити вишнівку настоюватися у тепле місце на 30 днів. Як тільки рукавичка здується та припинить підніматися — напій можна вважати готовим.
Готове вино процідити через марлю та розлити у зручну тару. Зберігати у холодильнику.
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