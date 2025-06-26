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Головна Рецепти Домашній лікер з шовковиці — вишуканий та п'янкий напій

Домашній лікер з шовковиці — вишуканий та п'янкий напій

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 18:56
Ликер з шовковиці в домашніх умовах — покроковий рецепт
Напій із шовковиці. Фото: Freepik
Ключові моменти Спосіб приготування

Домашній лікер із шовковиці — це витончений напій із насиченим ароматом і глибоким смаком, який легко приготувати власноруч. Він ідеально підходить для затишних вечорів або для дружніх посиденьок.

Рецептом поділилася користувачка kate.nora.blog  в Instagram.

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Вам знадобиться:

  • ягоди шовковиці — 5 стаканів;
  • цукор — 1 стакан;
  • горілка — 0,7 л.

Спосіб приготування

Шовковицю промити та обсушити за допомогою рушника. Висипати ягоди у велику банку, додати цукор та влити горілку.

Закрити банку герметичною кришкою та добре струсити. Поставити ємність у темне місце на два тижні, струшуючи банку раз у 2-3 дні. Настоювати ликер необхідно мінімум 2 місяці.

Після цього процідити готовий напій через марлю та розлити у зручну тару.

Раніше італієць розкрив секрет ідеального літнього коктейлю з полуницею.

А також ми ділилися рецептом освіжаючої та п'янкою сангрії — смачніше, ніж в іспанців.

алкоголь ягоди рецепт напій шовковиця
Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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