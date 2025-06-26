Ликер з шовковиці в домашніх умовах — покроковий рецепт

Домашній лікер з шовковиці — вишуканий та п'янкий напій
Домашній лікер із шовковиці — це витончений напій із насиченим ароматом і глибоким смаком, який легко приготувати власноруч. Він ідеально підходить для затишних вечорів або для дружніх посиденьок.
Рецептом поділилася користувачка kate.nora.blog в Instagram.
Вам знадобиться:
- ягоди шовковиці — 5 стаканів;
- цукор — 1 стакан;
- горілка — 0,7 л.
Спосіб приготування
Шовковицю промити та обсушити за допомогою рушника. Висипати ягоди у велику банку, додати цукор та влити горілку.
Закрити банку герметичною кришкою та добре струсити. Поставити ємність у темне місце на два тижні, струшуючи банку раз у 2-3 дні. Настоювати ликер необхідно мінімум 2 місяці.
Після цього процідити готовий напій через марлю та розлити у зручну тару.
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