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Главная Рецепты Домашний ликер из шелковицы — изысканный и пьянящий напиток

Домашний ликер из шелковицы — изысканный и пьянящий напиток

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 18:56
Ликер из шелковицы в домашних условиях - пошаговый рецепт
Напиток из шелковицы. Фото: Freepik
Ключові моменти Способ приготовления

Домашний ликер из шелковицы — это утонченный напиток с насыщенным ароматом и глубоким вкусом, который легко приготовить своими руками. Он идеально подходит для уютных вечеров или для дружеских посиделок.

Рецептом поделилась пользовательница kate.nora.blog в Instagram.

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Вам понадобится:

  • ягоды шелковицы — 5 стаканов;
  • сахар — 1 стакан;
  • водка — 0,7 л.

Способ приготовления

Шелковицу промыть и обсушить с помощью полотенца. Высыпать ягоды в большую банку, добавить сахар и влить водку.

Закрыть банку герметичной крышкой и хорошо встряхнуть. Поставить емкость в темное место на две недели, встряхивая банку раз в 2-3 дня. Настаивать ликер необходимо минимум 2 месяца.

После этого процедить готовый напиток через марлю и разлить в удобную тару.

Ранее итальянец раскрыл секрет идеального летнего коктейля с клубникой.

А также мы делились рецептом освежающей и пьянящей сангрии — вкуснее, чем у испанцев.

алкоголь ягоды рецепт напиток шелковица
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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