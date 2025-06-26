Ликер из шелковицы в домашних условиях - пошаговый рецепт

Домашний ликер из шелковицы — изысканный и пьянящий напиток
Домашний ликер из шелковицы — это утонченный напиток с насыщенным ароматом и глубоким вкусом, который легко приготовить своими руками. Он идеально подходит для уютных вечеров или для дружеских посиделок.
Рецептом поделилась пользовательница kate.nora.blog в Instagram.
Вам понадобится:
- ягоды шелковицы — 5 стаканов;
- сахар — 1 стакан;
- водка — 0,7 л.
Способ приготовления
Шелковицу промыть и обсушить с помощью полотенца. Высыпать ягоды в большую банку, добавить сахар и влить водку.
Закрыть банку герметичной крышкой и хорошо встряхнуть. Поставить емкость в темное место на две недели, встряхивая банку раз в 2-3 дня. Настаивать ликер необходимо минимум 2 месяца.
После этого процедить готовый напиток через марлю и разлить в удобную тару.
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