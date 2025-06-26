Ликер из шелковицы в домашних условиях - пошаговый рецепт

Напиток из шелковицы. Фото: Freepik

Домашний ликер из шелковицы — это утонченный напиток с насыщенным ароматом и глубоким вкусом, который легко приготовить своими руками. Он идеально подходит для уютных вечеров или для дружеских посиделок.

Рецептом поделилась пользовательница kate.nora.blog в Instagram.

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Вам понадобится:

ягоды шелковицы — 5 стаканов;

сахар — 1 стакан;

водка — 0,7 л.

Способ приготовления

Шелковицу промыть и обсушить с помощью полотенца. Высыпать ягоды в большую банку, добавить сахар и влить водку.

Закрыть банку герметичной крышкой и хорошо встряхнуть. Поставить емкость в темное место на две недели, встряхивая банку раз в 2-3 дня. Настаивать ликер необходимо минимум 2 месяца.

После этого процедить готовый напиток через марлю и разлить в удобную тару.

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