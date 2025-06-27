Домашнее вино из вишни — рецепт вишневки без водки и спирта

Ароматное вишневое вино — рецепт без спирта и водки
Вишневое вино с мягким вкусом и непревзойденным ароматом подарит настоящие вкус лета. А сделать этот изысканный напиток легко в домашних условиях и без использования примесей.
Рецептом делится Shuba.
Вам понадобится:
- вишня — 2,4 кг;
- сахар — 400 г.
Способ приготовления
Вишни перебрать и очистить от плодоножки. Сложить ягоды в трехлитровую банку и пересыпать сахаром.
На банку одеть специальную крышку или резиновую перчатку (чтобы перчатка не лопнула сделать в ней маленькие проколы). Поставить вишневку настаиваться в теплое место на 30 дней. Как только перчатка сдуется и прекратит подниматься — напиток можно считать готовым.
Готовое вино процедить через марлю и разлить в удобную тару. Хранить в холодильнике.
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