Домашнее вино из вишни — рецепт вишневки без водки и спирта

Вино с вишней. Фото: Freepik

Вишневое вино с мягким вкусом и непревзойденным ароматом подарит настоящие вкус лета. А сделать этот изысканный напиток легко в домашних условиях и без использования примесей.

Рецептом делится Shuba.

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Вам понадобится:

вишня — 2,4 кг;

сахар — 400 г.

Способ приготовления

Вишни перебрать и очистить от плодоножки. Сложить ягоды в трехлитровую банку и пересыпать сахаром.

На банку одеть специальную крышку или резиновую перчатку (чтобы перчатка не лопнула сделать в ней маленькие проколы). Поставить вишневку настаиваться в теплое место на 30 дней. Как только перчатка сдуется и прекратит подниматься — напиток можно считать готовым.

Готовое вино процедить через марлю и разлить в удобную тару. Хранить в холодильнике.

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