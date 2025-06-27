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Главная Рецепты Ароматное вишневое вино — рецепт без спирта и водки

Ароматное вишневое вино — рецепт без спирта и водки

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 18:45
Домашнее вино из вишни — рецепт вишневки без водки и спирта
Вино с вишней. Фото: Freepik
Ключові моменти Способ приготовления

Вишневое вино с мягким вкусом и непревзойденным ароматом подарит настоящие вкус лета. А сделать этот изысканный напиток легко в домашних условиях и без использования примесей.

Рецептом делится Shuba.

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Вам понадобится:

  • вишня — 2,4 кг;
  • сахар — 400 г.

Способ приготовления

Вишни перебрать и очистить от плодоножки. Сложить ягоды в трехлитровую банку и пересыпать сахаром.

На банку одеть специальную крышку или резиновую перчатку (чтобы перчатка не лопнула сделать в ней маленькие проколы). Поставить вишневку настаиваться в теплое место на 30 дней. Как только перчатка сдуется и прекратит подниматься — напиток можно считать готовым.

Готовое вино процедить через марлю и разлить в удобную тару. Хранить в холодильнике.

Ранее мы рассказывали рецепт изысканной домашней наливки из шелковицы.

А также предлагаем попробовать вкусную и освежающую сангрию на белом вине с клубникой.

алкоголь вино напитки рецепт вишня
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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