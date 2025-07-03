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Головна Рецепти Солодка наливка з полуниці — простий рецепт п'янкого напою

Солодка наливка з полуниці — простий рецепт п'янкого напою

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 18:37
Домашня наливка з полуниці на горілці — рецепт
Наливка з полуниці. Фото: Freepik

Полунична наливка вражає насиченим кольором, солодким ягідним ароматом і м'яким п'янким посмаком. Такий напій легко приготувати вдома, потрібно лише трохи часу, стиглу полуницю та якісний алкоголь.

Рецептом ділиться lviv.media.

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Вам знадобиться:

  • стигла полуниця — 1 кг
  • цукор — 500 г;
  • горілка або якісний спирт (40%) — 700 мл;
  • скляна банка об'ємом 2-3 літри.

Спосіб приготування

Полуницю ретельно перебрати від зіпсованих ягід, вимити та обережно прибрати плодоніжку. Після чого викласти ягоди на паперовий рушник та дати обсохнути 15-20 хвилин.

Викласти полуницю у банку, пересипаючи шари цукром. Щоб цукор рівномірно розподілився у банці, злегка струсіть її. Накрити банку щільною кришкою та залишити при кімнатній температурі на 12-24 години, щоб полуниця пустила достатньо соку.

Влити до полуниці горілку — вона має повністю покривати ягоди. Знову закрити кришкою та поставити в темне прохолодне місце на 2-4 тижні. Наливка має стати насичено-червоного кольору.

Після цього готовий напій процідити через марлю та розлити у зручну тару. Для кращого смаку можна залишити наливку дозрівати ще 1-2 тижні.

Раніше ми розповідали рецепт домашнього лікеру з шовковиці, який підкорив мережу.

А також пропонуємо рецепт ароматного вина з вишні без горілки та спирту.

алкоголь полуниця рецепт напій наливка
Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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