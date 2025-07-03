Домашня наливка з полуниці на горілці — рецепт

Наливка з полуниці. Фото: Freepik

Полунична наливка вражає насиченим кольором, солодким ягідним ароматом і м'яким п'янким посмаком. Такий напій легко приготувати вдома, потрібно лише трохи часу, стиглу полуницю та якісний алкоголь.

Рецептом ділиться lviv.media.

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Вам знадобиться:

стигла полуниця — 1 кг

цукор — 500 г;

горілка або якісний спирт (40%) — 700 мл;

скляна банка об'ємом 2-3 літри.

Спосіб приготування

Полуницю ретельно перебрати від зіпсованих ягід, вимити та обережно прибрати плодоніжку. Після чого викласти ягоди на паперовий рушник та дати обсохнути 15-20 хвилин.

Викласти полуницю у банку, пересипаючи шари цукром. Щоб цукор рівномірно розподілився у банці, злегка струсіть її. Накрити банку щільною кришкою та залишити при кімнатній температурі на 12-24 години, щоб полуниця пустила достатньо соку.

Влити до полуниці горілку — вона має повністю покривати ягоди. Знову закрити кришкою та поставити в темне прохолодне місце на 2-4 тижні. Наливка має стати насичено-червоного кольору.

Після цього готовий напій процідити через марлю та розлити у зручну тару. Для кращого смаку можна залишити наливку дозрівати ще 1-2 тижні.

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