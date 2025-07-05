Домашнее вино из смородины без водки — пошаговый рецепт

Смородиновое вино с утонченным вкусом — легко готовим дома
Домашнее смородиновое вино отличается насыщенным вкусом, приятной кислинкой и глубоким ароматом ягод. Готовится оно довольно просто и не требует сложных ингредиентов.
Рецептом делится Shuba.
Вам понадобится:
- смородина — 1 кг;
- сахар — 0,5 кг.
Способ приготовления
Смородину тщательно перебрать, удалив листья, веточки и любой мусор. Ягоды мыть не следует, чтобы не уничтожить природные дрожжи, необходимые для брожения.
Измельчить смородину с помощью толкушки или блендера до состояния пюре. Полученную массу переложить в чистую стеклянную банку.
В 1,5 литра теплой кипяченой воды растворить половину сахара и залить этим сиропом ягодную массу. Объем смеси в банке не должен превышать 2/3, иначе жидкость может выливаться во время брожения.
На горлышко натянуть резиновую перчатку, проколов один палец для выхода газа. Банку оставить в темном месте при комнатной температуре на 4-6 дней. Один раз в течение этого периода сусло следует аккуратно перемешать чистой ложкой.
После окончания первичного брожения процедить сусло через сито и перелить обратно в чистую стеклянную емкость.
Остаток сахара разделить на четыре части. Сначала добавить одну из них к суслу, хорошо перемешать и снова поставить в темное место на 2-3 недели. В течение этого времени раз в неделю проверять состояние напитка, постепенно добавляя сахар — по одной части — и каждый раз перемешивая.
Когда брожение завершится, напиток процедить и разлить по стеклянным бутылкам. Плотно закрыть и оставить в прохладном темном месте на выдержку.
Вино настаивается 2-3 месяца. В течение этого периода его рекомендуется процеживать раз в 3-4 недели для улучшения прозрачности и вкуса.
Ранее мы рассказывали рецепт сладкой наливки из клубники.
А также предлагаем рецепт вишневого вина без водки и спирта.
Читайте Новини.LIVE!