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Главная Рецепты Смородиновое вино с утонченным вкусом — легко готовим дома

Смородиновое вино с утонченным вкусом — легко готовим дома

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 18:37
Домашнее вино из смородины без водки — пошаговый рецепт
Вино из смородины. Фото: varimdobre.cz

Домашнее смородиновое вино отличается насыщенным вкусом, приятной кислинкой и глубоким ароматом ягод. Готовится оно довольно просто и не требует сложных ингредиентов.

Рецептом делится Shuba.

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Вам понадобится:

  • смородина — 1 кг;
  • сахар — 0,5 кг.

Способ приготовления

Смородину тщательно перебрать, удалив листья, веточки и любой мусор. Ягоды мыть не следует, чтобы не уничтожить природные дрожжи, необходимые для брожения.

Измельчить смородину с помощью толкушки или блендера до состояния пюре. Полученную массу переложить в чистую стеклянную банку.

В 1,5 литра теплой кипяченой воды растворить половину сахара и залить этим сиропом ягодную массу. Объем смеси в банке не должен превышать 2/3, иначе жидкость может выливаться во время брожения.

На горлышко натянуть резиновую перчатку, проколов один палец для выхода газа. Банку оставить в темном месте при комнатной температуре на 4-6 дней. Один раз в течение этого периода сусло следует аккуратно перемешать чистой ложкой.

После окончания первичного брожения процедить сусло через сито и перелить обратно в чистую стеклянную емкость.

Остаток сахара разделить на четыре части. Сначала добавить одну из них к суслу, хорошо перемешать и снова поставить в темное место на 2-3 недели. В течение этого времени раз в неделю проверять состояние напитка, постепенно добавляя сахар — по одной части — и каждый раз перемешивая.

Когда брожение завершится, напиток процедить и разлить по стеклянным бутылкам. Плотно закрыть и оставить в прохладном темном месте на выдержку.

Вино настаивается 2-3 месяца. В течение этого периода его рекомендуется процеживать раз в 3-4 недели для улучшения прозрачности и вкуса.

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Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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