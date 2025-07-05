Домашнє вино зі смородини без горілки — покроковий рецепт

Вино зі смородини. Фото: varimdobre.cz

Домашнє смородинове вино вирізняється насиченим смаком, приємною кислинкою та глибоким ароматом ягід. Готується воно доволі просто та не потребує складних інгредієнтів.

Рецептом ділиться Shuba.

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Вам знадобиться:

смородина — 1 кг;

цукор — 0,5 кг.

Спосіб приготування

Смородину ретельно перебрати, видаливши листя, гілочки та будь-яке сміття. Ягоди мити не слід, щоб не знищити природні дріжджі, необхідні для бродіння.

Подрібнити смородину за допомогою товкача або блендера до стану пюре. Отриману масу перекласти в чисту скляну банку.

У 1,5 літра теплої кип'яченої води розчинити половину цукру та залити цим сиропом ягідну масу. Об'єм суміші в банці не повинен перевищувати 2/3, інакше рідина може виливатися під час бродіння.

На горлечко натягнути гумову рукавичку, проколовши один палець для виходу газу. Банку залишити в темному місці при кімнатній температурі на 4-6 днів. Один раз протягом цього періоду сусло слід акуратно перемішати чистою ложкою.

Після закінчення первинного бродіння процідити сусло через сито та перелити назад у чисту скляну місткість.

Залишок цукру розділити на чотири частини. Спочатку додати одну з них до сусла, добре перемішати та знову поставити в темне місце на 2-3 тижні. Протягом цього часу раз на тиждень перевіряти стан напою, поступово додаючи цукор — по одній частині — та щоразу перемішуючи.

Коли бродіння завершиться, напій процідити та розлити по скляних пляшках. Щільно закрити та залишити в прохолодному темному місці на витримку.

Вино настоюється 2-3 місяці. Протягом цього періоду його рекомендується проціджувати раз на 3-4 тижні для покращення прозорості та смаку.

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