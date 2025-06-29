Домашний компот из крыжовника и мяты — пошаговый рецепт

Крыжовник. Фото: Freepik

В летнюю жару нет ничего лучше прохладного, натурального напитка. Домашний компот из крыжовника с мятой не только прекрасно освежает, но и легко может посоревноваться по вкусу с популярным мохито.

Рецептом делится Shuba.

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Вам понадобится:

крыжовник — 400 г;

сахар — 200 г;

лимон — 40 г;

мята — 20 г.

Способ приготовления

Крыжовник промыть и удалить плодоножки. Мяту также промыть и обсушить бумажным полотенцем. Лимон нарезать полукольцами.

Крыжовник, лимон и мяту выложить в стерилизованную 3-литровую банку, залить горячей водой и закрыть крышкой. Оставить настояться 15-20 минут.

Слить воду из банки в кастрюлю, добавить сахар и довести до кипения. Варить сироп до полного растворения сахара. Залить сироп обратно в банку с остальными ингредиентами и закрыть простерилизованной крышкой. Перевернуть емкость, укутать в плед или полотенце и оставить на двое суток. Хранить готовый напиток в холодильнике.

Компот из крыжовника и мяты. Фото: retsepty.co.ua

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