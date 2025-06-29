Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рецепты Вкуснее мохито — освежающий компот из крыжовника и мяты

Вкуснее мохито — освежающий компот из крыжовника и мяты

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 18:38
Домашний компот из крыжовника и мяты — пошаговый рецепт
Крыжовник. Фото: Freepik

В летнюю жару нет ничего лучше прохладного, натурального напитка. Домашний компот из крыжовника с мятой не только прекрасно освежает, но и легко может посоревноваться по вкусу с популярным мохито.

Рецептом делится Shuba.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • крыжовник — 400 г;
  • сахар — 200 г;
  • лимон — 40 г;
  • мята — 20 г.

Способ приготовления

Крыжовник промыть и удалить плодоножки. Мяту также промыть и обсушить бумажным полотенцем. Лимон нарезать полукольцами.

Крыжовник, лимон и мяту выложить в стерилизованную 3-литровую банку, залить горячей водой и закрыть крышкой. Оставить настояться 15-20 минут.

Слить воду из банки в кастрюлю, добавить сахар и довести до кипения. Варить сироп до полного растворения сахара. Залить сироп обратно в банку с остальными ингредиентами и закрыть простерилизованной крышкой. Перевернуть емкость, укутать в плед или полотенце и оставить на двое суток. Хранить готовый напиток в холодильнике.

Компот з аргусу та м'яти - рецепт
Компот из крыжовника и мяты. Фото: retsepty.co.ua

Ранее мы делились рецептом ароматного вишневого вина, которое легко приготовить дома.

А также предлагаем приготовить домашний ликер из шелковицы с изысканным вкусом.

ягоды рецепт напиток Крыжовник компот
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации