Домашній компот з аґрусу та м'яти — покроковий рецепт

Аґрус. Фото: Freepik

У літню спеку немає нічого кращого за прохолодний, натуральний напій. Домашній компот з аґрусу з м'ятою не лише чудово освіжає, а й легко може позмагатися за смаком із популярним мохіто.

Рецептом ділиться Shuba.

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Вам знадобиться:

аґрус — 400 г;

цукор — 200 г;

лимон — 40 г;

м'ята — 20 г.

Спосіб приготування

Аґрус промити та видалити плодоніжки. М'яту також промити та обсушити паперовим рушником. Лимон нарізати напівкільцями.

Аґрус, лимон та м'яту викласти до стерилізованої 3-літрової банки, злити гарячою водою та закрити кришкою. Залишити настоятися 15-20 хвилин.

Злити воду з банки до каструлі, додати цукор та довести до кипіння. Варити сироп до повного розчинення цукру. Залити сироп назад у банку із іншими інгредієнтами та закрити простерилізованою кришкою. Перевернути ємність, закутати у плед або рушник та залишити на дві доби. Зберігати готовий напій у холодильнику.

Компот з аґрусу та м'яти. Фото: retsepty.co.ua

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