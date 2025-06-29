Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Рецепти Смачніше за мохіто — освіжаючий компот з аґрусу та м'яти

Смачніше за мохіто — освіжаючий компот з аґрусу та м'яти

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 18:38
Домашній компот з аґрусу та м'яти — покроковий рецепт
Аґрус. Фото: Freepik

У літню спеку немає нічого кращого за прохолодний, натуральний напій. Домашній компот з аґрусу з м'ятою не лише чудово освіжає, а й легко може позмагатися за смаком із популярним мохіто.

Рецептом ділиться Shuba.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • аґрус — 400 г;
  • цукор — 200 г;
  • лимон — 40 г;
  • м'ята — 20 г.

Спосіб приготування

Аґрус промити та видалити плодоніжки. М'яту також промити та обсушити паперовим рушником. Лимон нарізати напівкільцями.

Аґрус, лимон та м'яту викласти до стерилізованої 3-літрової банки, злити гарячою водою та закрити кришкою. Залишити настоятися 15-20 хвилин.

Злити воду з банки до каструлі, додати цукор та довести до кипіння. Варити сироп до повного розчинення цукру. Залити сироп назад у банку із іншими інгредієнтами та закрити простерилізованою кришкою. Перевернути ємність, закутати у плед або рушник та залишити на дві доби. Зберігати готовий напій у холодильнику.

Компот з аргусу та м'яти - рецепт
Компот з аґрусу та м'яти. Фото: retsepty.co.ua

Раніше ми ділилися рецептом ароматного вишневого вина, яке легко приготувати вдома.

А також пропонуємо приготувати домашній ликер з шовковиці з вишуканим смаком.

ягоди рецепт напій Аґрус компот
Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації