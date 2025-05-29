Шоколадный пирог в микроволновке за 5 минут — рецепт

Шоколадный пирог с шоколадом. Фото: shuba.life

Для того, чтобы приготовить вкусный шоколадный десерт не обязательно пользоваться духовкой. Пирог по этому рецепту легко приготовить в обычной микроволновке всего за несколько минут.

Рецептом делится Shuba.

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Вам понадобится:

Для теста

Мука пшеничная — 70 г;

Масло сливочное (или растительное масло) — 60 г;

Яйца куриные — 1 шт;

Сахар — 100 г;

Какао — 20 г;

Молоко — 80 мл;

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Для пропитки

Молоко — 50 мл;

Сгущенное молоко — 20 г.

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром до белой пены. К яйцам добавить растопленное сливочное или растительное масло, молоко и перемешать.

К жидким ингредиентам просеять муку, какао и разрыхлитель. Соединить все компоненты до однородной консистенции без комочков.

Форму диаметром 18-20 см, которая подходит для приготовления в микроволновке, застелить пергаментом и вылить готовое тесто. Выпекать пирог в микроволновке примерно 5 минут на мощности 800 Вт.

После выпекания осторожно вытащить пирог из формы и переложить на тарелку. Смешать сгущенное и обычное молоко и пропитать пирог. По желанию украсить сахарной пудрой и какао.

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