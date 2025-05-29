Шоколадный пирог в микроволновке за 5 минут — рецепт

Шоколадный пирог в микроволновке — готовится 5 минут
Для того, чтобы приготовить вкусный шоколадный десерт не обязательно пользоваться духовкой. Пирог по этому рецепту легко приготовить в обычной микроволновке всего за несколько минут.
Рецептом делится Shuba.
Вам понадобится:
Для теста
- Мука пшеничная — 70 г;
- Масло сливочное (или растительное масло) — 60 г;
- Яйца куриные — 1 шт;
- Сахар — 100 г;
- Какао — 20 г;
- Молоко — 80 мл;
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
Для пропитки
- Молоко — 50 мл;
- Сгущенное молоко — 20 г.
Способ приготовления
Яйца взбить с сахаром до белой пены. К яйцам добавить растопленное сливочное или растительное масло, молоко и перемешать.
К жидким ингредиентам просеять муку, какао и разрыхлитель. Соединить все компоненты до однородной консистенции без комочков.
Форму диаметром 18-20 см, которая подходит для приготовления в микроволновке, застелить пергаментом и вылить готовое тесто. Выпекать пирог в микроволновке примерно 5 минут на мощности 800 Вт.
После выпекания осторожно вытащить пирог из формы и переложить на тарелку. Смешать сгущенное и обычное молоко и пропитать пирог. По желанию украсить сахарной пудрой и какао.
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