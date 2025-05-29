Шоколадний пиріг у мікрохвильовці за 5 хвилин — рецепт

Шоколадний пиріг. Фото: shuba.life

Для того, щоб приготувати смачний шоколадний десерт не обов'язково користуватися духовкою. Пиріг за цим рецептом легко приготувати у звичайні мікрохвильовці усього за декілька хвилин.

Рецептом ділиться Shuba.

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Вам знадобиться:

Для тіста

Борошно пшеничне — 70 г;

Масло вершкове (або рослинна олія) — 60 г;

Яйця курячі — 1 шт.;

Цукор — 100 г;

Какао — 20 г;

Молоко — 80 мл;

Розпушувач — 1 ч. л.

Для просочування

Молоко — 50 мл;

Згущене молоко — 20 г.

Спосіб приготування

Яйця збити із цукром до білої піни. До яєць додати розтоплене вершкове масло або рослинну олію, молоко та перемішати.

До рідких інгредієнтів просіяти борошно, какао та розпушувач. Поєднати усі компоненти до однорідної консистенції без грудочок.

Форму діаметром 18-20 см, яка підходить для приготування у мікрохвильовці, застелити пергаментом та вилити готове тісто. Випікати пиріг у мікрохвильовці приблизно 5 хвилин на потужності 800 Вт.

Після випікання обережно витягнути пиріг з форми та перекласти на тарілку. Змішати згущене та звичайне молоко та просочити пиріг. За бажанням прикрасити цукровою пудрою та какао.

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